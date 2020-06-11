文旅風潮 帶動湖南小鎮崛起

湖南省湘西土家族苗族自治州永順縣芙蓉鎮，山水風光美麗而獨特，大瀑布兩岸是壯觀的吊腳樓建築群。因此，芙蓉鎮也被稱為「掛在瀑布上的千年古鎮」。古鎮內還有溪州銅柱、青石板街、西漢古墓群等文化旅遊資源。近年來，愈來愈多的外地遊客慕名前來「打卡」。

新華社報導，隨著遊客的增多，古鎮的老舊吊腳樓得以翻修，變成了小飯館、民宿、商鋪和茶館。

「大城市的遊客來到芙蓉鎮，特別注重山水風光和人文風情，希望感受古鎮人家的生活，體驗鼎罐煮茶，圍爐夜話。」湘西瞿大掌櫃民宿服務有限公司董事長瞿章勛說。

幾年前，他在這裡開設了一家名為「土司別院」的精品民宿，樓下作為特產店和茶館，經營本地的臘肉、茶葉。樓上是客棧，裝飾風格頗為懷舊，樓道中張貼著劉曉慶和姜文主演的電影「芙蓉鎮」中、日、英、德文海報，庭院裡的露天電影院每天放映「芙蓉鎮」。

26歲的覃小是芙蓉鎮景區的一名講解員，她的老家在永順縣石堤鎮。「2013年我加入旅遊行業，見證了芙蓉鎮從冷清到繁榮的過程。」現在，嫁到芙蓉鎮的覃小，和丈夫、婆婆、公公都吃上了「旅遊飯」。她的丈夫在景區當保安，公公在猛洞河當漂流船工，婆婆從事餐飲業。

以芙蓉鎮為代表，湖南近年來崛起一批文旅特色小鎮。生活在湖南常德桃花源小鎮的山民們，也搭乘文旅快車，走上了脫貧致富之路。

東晉文學家陶淵明，寫下千古名篇「桃花源記」。如今，在山水實景劇「桃花源記」中擔任群演，是桃花源小鎮周邊地區建檔立卡貧困戶增加收入的新路子。

2017年第一批進組的劉明祥是「老前輩」了。當初選拔演員時，他沒想到自己和家中的20多隻羊能被導演相中。如今，他每年能有4萬多元人民幣演出收入，還住進了演藝公司在劇場附近修建的房子。