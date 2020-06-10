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大陸5月民航客運年減52.6%
大陸民航總局今（10）日表示，5月民航主要生產指標降幅按月大幅收窄，其中，運輸總周轉量按年下降50%，降幅較上月收窄12.4個百分點；旅客運輸量年降52.6%，降幅較上月收窄15.9個百分點。
信報財經報導，針對下一步是否增加國際航班一事，大陸民航總局新聞發言人熊杰回應說，目前正與相關國家就調整國際客運航班事宜進行溝通，與相關國家的航班近期有望適度增加。
他稱，將在確保新冠防疫安全的條件下，繼續穩妥有序恢復部分國際客運航班，進一步滿足大陸留學生和海外華人華僑的回國要求，為各自國家復工復產、深化合作、保障產業鏈和供應鏈的穩定和通暢做出積極努力。
大陸民航局上周發布調整國際客運航班的通知，提出對於風險可控並具備接收保障能力的條件下，可以適當增加部分具備條件國家的航班增幅。主要指具備四類條件：一是迄今向大陸輸入病例較少且同大陸經貿往來密切的國家；二是綜合考慮大陸海外公民較多、回國需求強烈的國家；三是滿足遠端防控措施，可有效降低前端疫情輸入風險的國家；四是境內外有復工復產需要、已同大陸國建立快捷通道的國家。
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