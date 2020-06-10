5月大陸手機出貨量3,375.9萬部 年減11.8%

中國信通院發布「2020年5月大陸手機市場運行分析報告」稱，5月大陸手機出貨量3,375.9萬部，年下滑11.8%。5G手機占手機銷量約46.3%。

中新經緯客戶端報導，報告顯示，今年5月，大陸手機市場總體出貨量3375.9萬部，年降11.8%；1-5月，大陸手機市場總體出貨量累計1.24億部，年降18%。2020年5月，大陸手機上市新機型32款，年降22.0%。1至5月，上市新機型累計169款，年降18.8%。

從5G手機發展情況來看，5月，大陸市場5G手機出貨量1,564.3萬部，占同期手機出貨量的46.3%；上市新機型16款，占同期手機上市新機型數量的50.0%。1-5月，大陸市場5G手機累計出貨量4,608.4萬部、上市新機型累計81款，分別占37.0%和47.9%。

從大陸手機市場品牌構成來看，2020年5月，大陸品牌手機出貨量3,097.0萬部，年降11.4%，占同期手機出貨量的91.7%；1至5月，大陸品牌手機出貨量累計1.12億部，年降19.9%，占同期手機出貨量的90.0%；上市新機型累計152款，年降17.4%，占同期手機上市新機型數量的89.9%。