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陸商務部：外貿面臨前所未有挑戰 恢復需時間
大陸商務部外貿司副司長張力今（10）日表示，境外疫情仍蔓延，近期新增病例數持續增加，世界經濟受嚴重衝擊；一些國家和地區逐步解封，但需求恢復仍需時間，全球貿易不確定性因素增多，大陸外貿發展面臨的挑戰前所未有。
路透報導，張力在商務部網上專題新聞發布會上稱，下一步，將繼續採取積極措施，幫助外貿企業度難關、保市場、保訂單，保障產業鏈供應鏈穩定，在網上辦好第127屆廣交會，支持加工貿易出口轉內銷，加快跨境電商等貿易新業態發展，積極擴大進口，推進貿易高質量發展，全力以赴完成進出口促穩提質目標任務。
張力稱，前期商務部從減輕企業負擔，幫助開拓市場，緩解融資困難，提高貿易便利化水平等方面，積極推動出台支持舉措，幫助企業渡過難關。
他指出，要努力優化國際市場布局，今年前五個月，東盟成為大陸第一大貿易夥伴，明顯好於與傳統市場的貿易。大力培育貿易新業態新模式方面，近期，國務院批准新設第五批跨境電商綜試區，綜試區範圍增加至105個，跨境電商、市場採購貿易等新業態新模式成為外貿發展的新亮點。
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