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大陸5月PPI年減3.7% 創逾4年來最大跌幅

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸5月生產者物價指數（PPI）年跌3.7%，創下2016年3月以來的最大跌幅。照片／大陸國家統計局
大陸5月生產者物價指數（PPI）年跌3.7%，創下2016年3月以來的最大跌幅。照片／大陸國家統計局

大陸國家統計局今（10）日發布，因5月食品價格走低，導致消費者物價指數（CPI）年漲幅回落至2.4%。受疫情和國際大宗商品價格持續下降等影響，生產者物價指數（PPI）年跌3.7%，創下2016年3月以來的最大跌幅。

第一財經報導，隨著新冠疫情對商品供應衝擊的緩解，豬肉產能的邊際恢復，以及去年下半年的高基數影響，全年CPI將保持下行趨勢，這將給貨幣政策進一步寬鬆提供空間。

數據顯示，5月CPI年漲2.4%，月降0.8%；PPI年降3.7%，月降0.4%。

食品中，豬肉價格上漲81.7%，漲幅回落15.2個百分點；牛肉、羊肉、雞肉和鴨肉價格上漲4.4%至19.4%，漲幅均回落。

從環比看，5月CPI月降0.8%，降幅比上月收窄0.1個百分點。大陸國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，食品價格下降3.5%，降幅擴大0.5個百分點，影響CPI下降約0.78個百分點，是帶動CP下降的主因。

PPI方面，月降0.4%，降幅比4月收窄0.9個百分點。比較去年5月，受基數略高影響，PPI下降3.7%，降幅比4月擴大0.6個百分點，創下2016年3月以來的最大跌幅。

據測算，在5月3.7%的年降幅中，去年價格變動的翹尾影響約為負0.5個百分點，新漲價影響約為負3.2個百分點。1至5月平均，PPI比去年同期下降1.7%。

東吳證券分析，隨著政策帶動大陸境內需求尤其是地產基建的施工鏈條景氣度回升，主要大宗價格均環比開始改善，帶動5月PPI月降幅較4月收窄。結合翹尾因素，5月PPI年比進一步下挫。但隨著政策加力帶動大宗價格後續繼續改善，預計PPI年比將觸底而後回升。

招商證券認為，考慮到歐美疫情仍未完全受控，同時俄國、巴西、印度等新興經濟體也出現擴散，預計PPI見底後的反彈力度仍會偏弱。

大陸5月消費者物價指數（CPI）年漲幅回落至2.4%。照片／大陸國家統計局
大陸5月消費者物價指數（CPI）年漲幅回落至2.4%。照片／大陸國家統計局

CPI

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