劉結一：大陸各省市將進一步落實11條助力台企措施

大陸全國台企聯第五屆會員代表大會第二次會議10日上午在北京舉行，由全國台企聯總會長李政宏主持，台企聯常務副會長、在北京的會長等多人參加。中共國台辦主任劉結一、經濟局長張世宏蒞會。劉結一強調，大陸各省市將進一步落實11條助力台企措施，協助台商儘快復工復產。

李政宏會長在講話中表示，新冠肺炎疫情以來來，台企聯、各地台協、廣大台商採取各種方式和大陸同胞一起眾志成城、積極投入到這場抗疫狙擊戰中，充分體現同舟共濟、守望相助的同胞情意，在疫情期間曾開展包括：奉獻愛心，踴躍捐款捐物（約人民幣5億元）；攻堅克難，及時復工復產；愛心接力，助力鄉親返台和返回大陸等工作。抗疫過程中，國台辦和有關部門，各地政府積極推出扶持政策，幫助台企復工復產、解決實際問題，廣大台商、台企都感受到大陸有關方面的關心和呵護。

針對2020年度工作，李政宏提出八項重點：積極引導廣大台商堅定信心，共克時艱；堅定不移地為兩岸關係和平發展貢獻心力；積極協助台企參與大陸經濟發展戰略，互利共贏；打造服務台商的平台，誠心為台資企業辦實事；發揮橋樑作用，深入做好兩岸青年交流活動；鼓勵台商參與社會公益，樹立良好的社會形象；加強宣傳工作，進一步提升台企聯影響力；發揮各工作區與工作委員會積極性。

國台辦主任劉結一表示，大陸出台11條助力台企發展的政策措施，是為了幫助台商台企克服當前困難，實現更好更大發展。各有關部門和地區將通力合作，把政策措施落到實處，讓大家在全球疫情蔓延的大環境中有一片發展條件有利的天地。祖國大陸大力推進新型基礎設施建設，為相關台企提供巨大機遇和廣闊空間。

5月15日，大陸發改委等十個部門聯合推出《通知》提出，在法定權限內研究出台用地、用能、用工等方面具體措施，為台資企業增資擴產提供政策支持。全面落實境外投資者以分配利潤直接投資暫不徵收預提所得稅政策規定，支持台資企業以分配利潤進行再投資。支持台資企業參與海南自由貿易港、粵港澳大灣區、長三角一體化發展等區域發展戰略和各地自貿試驗區建設。

在促進台資企業參與新型和傳統基礎建設方面，《通知》提出，支持台資企業以多種形式參與大陸5G、工業互聯網、人工智能、物聯網等新型基礎設施的研發、生產和建設。繼續支持台資企業參與交通、能源、水利等傳統基礎設施建設。

消息稱，大陸將逐步把「11條」措施法制化，並推出實施細則，加大兩岸深度融合。

劉結一強調，疫情防控阻擊戰展現了中國力量、中國精神、中國效率，展現中華優秀傳統文化的強大力量，這些是兩岸同胞共同精神財富和物質力量。祖國統一的大勢是不可撼動的。在兩岸同胞共同努力下，主流必定壓倒逆流，正義必定戰勝邪惡。