快訊

準颱風鸚鵡路徑曝光 預估本周末最接近台灣

港股早盤升246點 創3個月新高

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
（香港中國通訊社）
（香港中國通訊社）

隔晚美股漲跌分化，市場觀望美聯準會議息，道指收跌300點；那斯達克指則創新高，盤中首次突破1萬點關。港股連升七日後，今（10）日早盤中升逾200點，創近三個月新高。

新浪財經報導，恒指今開高升121點，報2,5179，隨即回吐僅升6點，最低至25,063；隨後重拾升勢，盤中升246點，最高至25,303，再創三個月高位。

「ATM」（阿里巴巴、騰訊、美團）齊步跑，今早盤中，騰訊支撐大市，升1.6%，至港幣440.6元；阿里升1.7%；美團連跌三日後，10天線附近有承接，今早曾彈近3%，最新升1.8%。

陸股早段個別走，上證指數現暫收2,941，跌14點或0.49%；深成指微升0.1%。

國泰推出港幣390億元資本重組計畫，獲港府注資近港幣273億元，股份今早復牌，大幅開高18.7%至港幣10.46元，之後迅速回吐，一度僅升1.1%，目前暫為港幣8.91元，升3%，多家券商因應供股調低國泰目標價。

港股 陸股

延伸閱讀

港官員：國泰航空倒閉將影響航權 必須出手相救

國泰航空宣布1,500億元資本重整計畫

即將重組？國泰航空與兩大股東開盤前宣布停牌

彭博專欄／港股衝量 何不效法南韓經驗

相關新聞

劉結一：大陸各省市將進一步落實11條助力台企措施

大陸全國台企聯第五屆會員代表大會第二次會議10日上午在北京舉行，由全國台企聯總會長李政宏主持，台企聯常務副會長、在北京的...

小而「沒」？大陸今年已有209家地產商破產

中國證券報報導，根據法院公告，今年截至6月8日，大陸房地產企業破產數量已經達到209家。報導稱，破產的地產商以抵禦風險能...

港府砸746億入股國泰航空 保國際航空樞紐地位

國泰航空昨（9）日公告資本重組計畫，預計集資約港幣390億元（約新台幣1,495億元），其中，香港政府將首度透過土地基金...

國泰航空高層減薪…還有新一輪

香港明報報導，國泰航空表示，短期計劃實施新一輪高層減薪及第二輪員工自願性無薪假計畫，長遠而言，國泰航空經營模式各方面將予...

大陸5月CPI上漲2.4％ 暌違九個月重回2字頭

中共國家統計局10日公布，大陸5月全國居民消費價格（CPI）較去年同期上漲2.4%。這是自2019年8月之後，大陸CPI...

遼寧自貿區 開啟全球肉類保稅倉

遼寧自貿區大連片區9日宣布開啟全球肉類保稅倉的首次嘗試，此舉相當於將海外的冷凍品倉儲延伸至中國國內，貿易鏈條延長至保稅庫...

防控疫情 大陸將定期對一般民眾進行核酸抽檢

大陸國家衛健委宣布，為加強監測預警，以加快推進生產生活秩序全面恢復，未來除將對重點人群實施「應檢盡檢」，對其他民眾實施「...

安倍促日商回鄉 業者：切斷大陸供應鏈代價高

新冠疫情導致大陸工廠關閉，讓日本受到驚嚇，安倍政府撥出20億美元，幫助企業將生產轉移回日本。這項政策是應對疫情的大規模經...

人行今淨投放2,560億元 連5日展開逆回購

中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今（10）日進行人民幣600億元7天期逆回購中標利率持平，為2.2%。為...

港股早盤升246點 創3個月新高

隔晚美股漲跌分化，市場觀望美聯準會議息，道指收跌300點；那斯達克指則創新高，盤中首次突破1萬點關。港股連升七日後，今（...

神州租車欠貸1.68億美元 陸正耀辭任董事會主席

神州租車有限公司今（10）日在港交所公告稱，公司董事會宣布，陸正耀已辭任本公司董事會主席及非執行董事的職務。公告解釋，陸...

人民幣轉強 中間價連八升、離岸價累計反彈逾千點

由大陸官方調控的人民幣對美元匯率中間價，10日報7.0703，雖只比前一個交易日微幅上調8個基點，但卻是連續第八個交易日...

熱門新聞

史無前例！港府將紓困國泰航空300億港元 占董事會2席

大陸學者：美軍機繞台 故意打擦邊致試探大陸態度

13歲女童浮屍河中 監視器拍到她驚恐狂奔額頭有離奇傷疤

港官員：國泰航空倒閉將影響航權 必須出手相救

國泰航空宣布1,500億元資本重整計畫

國泰航空高層擬減薪並推第二輪員工自願性無薪假

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。