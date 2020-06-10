港股早盤升246點 創3個月新高
隔晚美股漲跌分化，市場觀望美聯準會議息，道指收跌300點；那斯達克指則創新高，盤中首次突破1萬點關。港股連升七日後，今（10）日早盤中升逾200點，創近三個月新高。
新浪財經報導，恒指今開高升121點，報2,5179，隨即回吐僅升6點，最低至25,063；隨後重拾升勢，盤中升246點，最高至25,303，再創三個月高位。
「ATM」（阿里巴巴、騰訊、美團）齊步跑，今早盤中，騰訊支撐大市，升1.6%，至港幣440.6元；阿里升1.7%；美團連跌三日後，10天線附近有承接，今早曾彈近3%，最新升1.8%。
陸股早段個別走，上證指數現暫收2,941，跌14點或0.49%；深成指微升0.1%。
國泰推出港幣390億元資本重組計畫，獲港府注資近港幣273億元，股份今早復牌，大幅開高18.7%至港幣10.46元，之後迅速回吐，一度僅升1.1%，目前暫為港幣8.91元，升3%，多家券商因應供股調低國泰目標價。
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