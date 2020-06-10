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人民幣轉強 中間價連八升、離岸價累計反彈逾千點

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
（路透）
（路透）

由大陸官方調控的人民幣對美元匯率中間價，10日報7.0703，雖只比前一個交易日微幅上調8個基點，但卻是連續第八個交易日調升。此外，截至6月9日，離岸人民幣較5月底低點也已經反彈逾千點。

6月以來，在岸人民幣對美元匯率累計也尚漲近600點，8日盤中收復7.07關口，創逾1個月新高。當日在岸人民幣對美元即期收盤價為7.0882。

中國證券報報導，近來人民幣對美元升值，主要原因是市場風險偏好回升。從非美貨幣表現來看，歐元、英鎊、澳元、紐西蘭元均對美元升值，特別是歐元兌美元匯率於上周創下近三個月新高。

新興市場貨幣5月下旬至6月初，對美元也普遍走揚。截至9日，韓元對美元升值已逾3%。

另，基本面也支撐人民幣反彈。中國證券報稱，大陸近期公布的經濟數據顯示，5月中國六大發電集團耗煤量年比增速為今年首次轉正，製造業PMI新訂單指數改善，出口數據也優於預期。

此外，資本市場上，中國外匯交易中心的數據顯示，5月境外機構投資者在銀行間市場凈買入人民幣1,676億元中國債券，月比增加19%。A股市場上，截至9日，北向資金已連續12個交易日凈流入，規模超過人民幣400億元。

報導指出，5月下旬至6月初，在市場恐慌情緒左右下，人民幣對美元匯率波動較大。5月27日，離岸人民幣對美元匯率更接連跌破7.15、7.16、7.17三道關口，當晚還一度跌破7.19，接近去年9月的低點。

對此，中國證券報引述分析人士看法認為，「這顯示出人民幣兼具韌性和彈性，單邊貶值不可持續。」

申萬宏源證券分析師秦泰認為，5月底以來，外部環境緊張趨緩，監管部門強調維護外匯市場穩定，加上美元指數回落，人民幣再度轉升，顯示前期貶值並非趨勢，年內人民幣將穩中趨於升值。

不過，中國證券報表示，鑒於全球疫情發展的不確定性，下階段人民幣匯率波動可能加大。中國工商銀行金融市場部副總經理胡亞冰就預期，第2季歐美經濟受到重創的程度遠大於第1季，進而造成全球經濟和金融市場的更大不確定性，恐將加大人民幣匯率的波動幅度。

人民幣 外匯

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