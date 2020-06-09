港府砸746億 紓困國泰航空

受去年香港反送中抗爭及今年新冠肺炎疫情影響，香港國泰航空營運遭受重創，瀕臨破產。港府決定動用土地基金近二百億港幣入資救援國泰。

國泰航空昨天公告資本重組計畫，預計集資約港幣三百九十億元（約新台幣一四九五億元），其中，香港政府將首度透過土地基金以港幣一百九十五億元（約新台幣七百四十六億元）入股國泰航空取得百分之六點○八股權，成為第四大股東，並提供港幣七十八億元過渡貸款，任命兩名觀察員列席國泰航空董事會。

國泰航空目前的三大股東為：太古持股百分之四十五，中國國航持股百分之二十九點九九，卡達航空持股百分之九點九九。這三大股東將認購其餘的港幣一百一十七億元增資股。持股比率也將因為港府的入股而略為稀釋。

香港電台報導，財政司司長陳茂波強調，港府此次出手只有一個目的，就是要保持香港國際航空樞紐地位，並無意入主國泰航空或長期持有股權，國泰航空是香港最大的航空集團，市場占有率高，有非常重要地位，對於香港保持國際金融中心地位也很重要。

陳茂波表示，航空業未來對香港生產總值的貢獻達百分之四點九，加上香港正在興建第三條跑道，對區內的競爭力非常重要，並可創造十二點三萬個就業機會，港府因此決定投資國泰航空。

中新社報導，國泰航空主席賀以禮在記者會上表示，若無資本重組計畫，國泰有嚴重的倒閉風險，國泰在今年初大約有港幣二百億元流動資金，現在每月現金支出為港幣廿五億元至卅億元。他說「今日公布的資本重組是國泰唯一可行的選項，而另一條路只有倒閉。」

國泰航空集團行政總裁鄧健榮表示，是國泰航空向特區政府提出協助要求，國泰航空已進行多項節流措施，資本仍然不足，希望國泰航空可以盡早向特區政府歸還借貸及優先買回股權。

新冠肺炎疫情重創全球航空業，國泰航空今年前四個月載運乘客人次較去年同期下跌六成四。

香港明報報導，國泰航空表示，短期會實施新一輪高層減薪及第二輪員工自願性無薪假計畫，將要求員工在未來六個月申請放三周無薪假，相當於減薪百分之十一。另外，總經理級員工減薪百分之十五，董事級員工減薪百分之廿，執行董事減薪百分之廿五，主席和行政總裁減薪百分之卅。