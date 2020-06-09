快訊

最佳救火次長！高雄代理市長可能是他

聽新聞
test
0:00 / 0:00

港府砸746億 紓困國泰航空

聯合報 / 記者林則宏／綜合報導
因反送中抗爭和新冠肺炎疫情重創，香港國泰航空昨天公告港幣三百九十億元資本重組計畫。 （中通社）
因反送中抗爭和新冠肺炎疫情重創，香港國泰航空昨天公告港幣三百九十億元資本重組計畫。 （中通社）

受去年香港反送中抗爭及今年新冠肺炎疫情影響，香港國泰航空營運遭受重創，瀕臨破產。港府決定動用土地基金近二百億港幣入資救援國泰。

國泰航空昨天公告資本重組計畫，預計集資約港幣三百九十億元（約新台幣一四九五億元），其中，香港政府將首度透過土地基金以港幣一百九十五億元（約新台幣七百四十六億元）入股國泰航空取得百分之六點○八股權，成為第四大股東，並提供港幣七十八億元過渡貸款，任命兩名觀察員列席國泰航空董事會。

國泰航空目前的三大股東為：太古持股百分之四十五，中國國航持股百分之二十九點九九，卡達航空持股百分之九點九九。這三大股東將認購其餘的港幣一百一十七億元增資股。持股比率也將因為港府的入股而略為稀釋。

香港電台報導，財政司司長陳茂波強調，港府此次出手只有一個目的，就是要保持香港國際航空樞紐地位，並無意入主國泰航空或長期持有股權，國泰航空是香港最大的航空集團，市場占有率高，有非常重要地位，對於香港保持國際金融中心地位也很重要。

陳茂波表示，航空業未來對香港生產總值的貢獻達百分之四點九，加上香港正在興建第三條跑道，對區內的競爭力非常重要，並可創造十二點三萬個就業機會，港府因此決定投資國泰航空。

中新社報導，國泰航空主席賀以禮在記者會上表示，若無資本重組計畫，國泰有嚴重的倒閉風險，國泰在今年初大約有港幣二百億元流動資金，現在每月現金支出為港幣廿五億元至卅億元。他說「今日公布的資本重組是國泰唯一可行的選項，而另一條路只有倒閉。」

國泰航空集團行政總裁鄧健榮表示，是國泰航空向特區政府提出協助要求，國泰航空已進行多項節流措施，資本仍然不足，希望國泰航空可以盡早向特區政府歸還借貸及優先買回股權。

新冠肺炎疫情重創全球航空業，國泰航空今年前四個月載運乘客人次較去年同期下跌六成四。

香港明報報導，國泰航空表示，短期會實施新一輪高層減薪及第二輪員工自願性無薪假計畫，將要求員工在未來六個月申請放三周無薪假，相當於減薪百分之十一。另外，總經理級員工減薪百分之十五，董事級員工減薪百分之廿，執行董事減薪百分之廿五，主席和行政總裁減薪百分之卅。

國泰航空 香港 新冠肺炎

延伸閱讀

港官員：國泰航空倒閉將影響航權 必須出手相救

港府：紓困國泰航空逾千億 為確保香港航空樞紐地位

國泰航空高層擬減薪並推第二輪員工自願性無薪假

國泰航空宣布1,500億元資本重整計畫

相關新聞

港府砸746億 紓困國泰航空

受去年香港反送中抗爭及今年新冠肺炎疫情影響，香港國泰航空營運遭受重創，瀕臨破產。港府決定動用土地基金近二百億港幣入資救援...

大陸第一季移動支付金額 突破人民幣90兆

中國人民銀行今（9）日公布的數據顯示，第1季移動支付業務量保持增長態勢，移動支付業務達225.03億筆，金額為人民幣90...

防控疫情 大陸將定期對一般民眾進行核酸抽檢

大陸國家衛健委宣布，為加強監測預警，以加快推進生產生活秩序全面恢復，未來除將對重點人群實施「應檢盡檢」，對其他民眾實施「...

港府砸746億入股國泰航空 保國際航空樞紐地位

國泰航空昨（9）日公告資本重組計畫，預計集資約港幣390億元（約新台幣1,495億元），其中，香港政府將首度透過土地基金...

國泰航空高層減薪…還有新一輪

香港明報報導，國泰航空表示，短期計劃實施新一輪高層減薪及第二輪員工自願性無薪假計畫，長遠而言，國泰航空經營模式各方面將予...

大陸炒房亂象 又被盯上了

近來深圳、南京、東莞、海南等熱點區域房市又有新狀況，部分地區房價有所抬頭，有些不斷被熱炒，還有地方學區廣受關注等問題，當...

大陸房企 掀赴港上市潮

2月新冠肺炎疫情以來，已有十多家大陸房企擬赴港上市，房企從未如此密集赴港上市。專家分析，一方面是尋求資金輸血的求生，另一...

大陸出口商攻內需 李克強力挺

大陸國務院總理李克強昨（9）日主持召開國務院常務會議，確定新增財政資金直接惠企利民的特殊轉移支付機制，並部署支持出口商品...

香港金融地位 短期難被取代

「港版國安法」將實施成美中角力新焦點，多家國銀研究分析認為，港版國安法雖引起美國制裁等變數，但香港的國際金融中心地位不易...

港官員：國泰航空倒閉將影響航權 必須出手相救

香港財政司司長陳茂波今天說，在香港發展上，國泰航空公司處於關鍵位置，一旦做不下去，將會影響香港的對外航權。因此，港府必須...

數位轉型需求大 阿里雲全球徵才5,000名

疫情影響各行業加快數位轉型，阿里雲宣布即日起至2021年3月31日，將會在全球範圍內招聘5,000名技術人才，涵蓋網路、...

港府：紓困國泰航空逾千億 為確保香港航空樞紐地位

據香港電台報導，香港財政司長陳茂波9日下午宣布，港府將透過土地基金投資國泰航空港幣273億元（約新台幣1,047億元），...

熱門新聞

史無前例！港府將紓困國泰航空300億港元 占董事會2席

即將重組？國泰航空與兩大股東開盤前宣布停牌

便利粵港澳人員往來 「港版健康碼」即將推出

13歲女童浮屍河中 監視器拍到她驚恐狂奔額頭有離奇傷疤

大陸學者：美軍機繞台 故意打擦邊致試探大陸態度

國泰航空宣布1,500億元資本重整計畫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。