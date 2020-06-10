遼寧自貿區 開啟全球肉類保稅倉

遼寧自貿區大連片區9日宣布開啟全球肉類保稅倉的首次嘗試，此舉相當於將海外的冷凍品倉儲延伸至中國國內，貿易鏈條延長至保稅庫交割，將為整個國際肉類貿易行業帶來變革。

中新社報導，當日，由荷蘭鹿特丹港發出的一櫃冷凍豬頭，在抵達大連口岸大窑灣集裝箱碼頭並完成海關審驗後，進入特殊監管區。與以往一般貿易不同的是，此票貨物是大連港毅都冷鏈有限公司受荷蘭Vion集團全權委託保管，在沒有買家前提下進境後保稅存儲於毅都冷鏈的保稅庫中，當國內真實買家與發貨人達成交易後，由發貨人向保稅倉發出指令，進行進口報關，再完成一般貿易進口。

作為世界最大的肉類消費國家，中國年進口肉類已超過500萬噸。然而在傳統的肉類貿易中，買賣雙方簽訂採購合同，預付一定比例訂金後，國外訂艙發貨，貨物到港後，買方需支付剩餘貨款方可拿到正本單據進行提貨。

在這種模式下，若國內市場價格出現跌幅，且超過訂單中的預付比例，則發貨人將面臨拋貨風險，且需承擔因尋找買家過程中所產生的高昂滯港費用、滯箱費用、滯報費用等一系列不必要的成本。

全球肉類保稅倉概念的提出，將貨物前置於進口國保稅倉內，貨物到港後即刻安排入保稅倉，避免壓港壓箱問題產生，貨權人只需支付低廉的冷庫成本，就可以極大降低因貿易風險而帶來的多餘費用。

大連港毅都冷鏈有限公司常務副總經理孫長勝說，對於賣方國外肉類工廠來說，全球肉類保稅倉解決了冷凍倉儲難題，降低了生產成本；而對於買方國內貿易商而言，它極大地降低了物流成本以及因貿易風險帶來的多餘費用。

大連自貿片區方面表示，全球肉類保稅倉模式到達一定規模後，將有眾多國外發貨人的貨物匯集於此，此時保稅倉可成為一個整合供貨資源、信息、價格、融資、物流配套等多功能的綜合交易平台。