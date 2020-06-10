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天津3海關特殊監管區 升級綜合保稅區

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

天津海關、天津市商務局8日聯合宣布：天津市出口加工區、東疆保稅港區、保稅物流園區轉型升級為綜合保稅區獲得中國國務院批覆。

中新社報導，天津海關副關長劉心同通報了上述3處海關特殊監管區域升級綜合保稅區獲批，以及天津海關支持地方綜合保稅區建設的情況。加上之前已經通過驗收的天津濱海新區綜合保稅區，截至目前，天津市共有4個綜合保稅區，面積為13.41平方公里。

劉心同表示，多年來，天津海關全力支持天津市特殊區域的發展，特別是把特殊區域作為天津自貿試驗區海關監管制度創新的主戰場，近幾年，該關已在特殊區域累計推出100餘項監管創新制度。目前，天津市特殊區域已實現融資租賃、檢測維修、汽車保稅倉儲等15項政策落地，其中部分業務發展態勢良好，已在全國處於領先地位。

天津租賃產業已全面與國際接軌，全球排名前25位的飛機租賃公司中，一半以上在天津開展業務，累計交付飛機超過1500架。此外，天津租賃產業聚集效應已逐步顯現，截至2020年5月底，天津聚集租賃公司約3400家，累計註册資本金約4500億元人民幣，飛機、船舶租賃業務全國佔比超過80%。

此次天津市出口加工區、保稅物流園區和東疆保稅港區轉型升級為綜合保稅區的獲批，有利於天津市充分發揮綜合保稅區和自貿試驗區政策優勢，積極發展全球保稅維修、研發設計、跨境電商、服務外包、融資租賃等高端業態，打造具有全球影響力和競爭力的加工製造中心、研發設計中心、物流分撥中心、檢測維修中心、銷售服務中心。

綜合保稅區是指經中國國務院批准設立在中華人民共和國關境內，實施封閉監管，以保稅加工、保稅物流和保稅服務為基本功能並賦予配套的特定稅收、監管政策的特定功能區，也是目前優惠政策最多、功能最齊全、手續最簡化、開放層次最高的特殊區域，作為中國開放型經濟的重要平台，對發展對外貿易、吸引外商投資、促進產業轉型升級發揮著重要作用。　

海關 自貿試驗區

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