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大陸內地消費市場 可望年內恢復

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

在此輪新冠肺炎疫情中受衝擊最為直接的零售行業，正在加速復甦。國際商業地產服務和投資公司世邦魏理仕9日發布的《2020年亞太區零售租戶調查-中國內地》顯示，中國內地整體消費市場有望在一年內恢復至疫情爆發前水平，租戶擴張意願在亞太主要市場中位列第二。　　

中新社報導，世邦魏理仕研究部自2020年4月28日至5月21日啟動亞太區零售租戶調查，覆蓋商品零售和體驗消費中的主力業態。該調查結果顯示，來自中國內地的受訪者中逾八成預期其銷售有望在12個月內恢復至疫情爆發前的水平，而預期年內可恢復的受訪者占比約為40%。67%的內地受訪者在因疫情閉店後的三個內已恢復營業，是亞太地區最為樂觀的市場。　

世邦魏理仕中國區研究部主管謝晨表示，隨著疫情的逐步緩解和各地商務、商業活動的持續恢復，全國的購物中心客流也逐步回暖，尤其是二季度以來各城市推出消費促銷活動進一步提升了客流。中國內地零售市場復甦節奏已略領先於亞太區其他市場，預計整個消費市場有望在明年年中基本恢復。　

疫情期間，越來越多的零售商轉向數字化營銷渠道以維持其業務。調查顯示，有27%的零售商表示疫情的爆發促使線上銷售成為企業核心業務，該趨勢在時尚及服裝行業較為明顯。

調查還發現，67%的受訪者計畫增加對送貨服務和App的投入，81%將增加對社交電商的使用，約有三分之一的餐飲業受訪者在疫情期間新增外賣服務。

儘管疫情加速了品牌實體店網絡的整合並加大線上零售的投入，仍有13%的中國內地受訪者計畫在年內增設更多實體門店，該比例在亞太區主要國家和地區中位列第二，僅次於印度。

疫情 新冠肺炎 電商

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