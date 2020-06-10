貴陽跨境電商 雲上簽約1.4億美元

「開放貴陽．築力黔行」2020貴陽市雲上外商投資洽談會跨境電商專場8日在貴陽舉行。活動現場簽約項目9個，簽約金額約1.4億美元，貴陽市分別與中國500強東浩蘭生集團和香港新華集團等知名企業達成戰略合作協議。

中新社報導，此次活動由貴陽市人民政府和貴州省商務廳主辦。活動開通了網絡視頻會議系統，近300位海內外客商通過線上會議室參與這次活動。活動還通過媒體、社交平台等同步直播，245.6萬網友線上進行了觀看。

貴陽市副市長冉斌在活動中表示，貴陽將向全世界的高質量產品和服務敞開大門，為海內外企業提供更多市場機遇、投資機遇、增長機遇，與大家共話經貿合作新願景、共享開放發展新未來。通過共同努力，在貴陽孕育形成跨境電商產業集聚高地，打開「買全球、賣全球」的通道，走出一條跨境電商產業蓬勃發展之路。

活動現場，貴陽貴安綜合保稅區、雙龍航空港經濟區、觀山湖區代表分別以跨境電商發展為主題進行推介。此次專場活動中，貴陽市還面向外商投資者發佈了圍繞中高端商貿、中高端製造、產業園區等產業的100個項目。

自2018年7月，貴陽市獲批中國國務院新設立的第三批跨境電子商務綜合試驗區以來，貴陽市跨境電商業務從無到有，逐步提速。預計到2022年，跨境電子商務年交易額將突破15億美元；跨境電子商務產業園內聚集外貿企業將達300家以上，出口企業中應用跨境電子商務比例達到40%以上。

為加推電商綜合試驗區建設，貴州省、貴陽市相繼出台系列措施政策，開設「貴港直通車」，國際航線增至25條，通關便利化水平不斷提升，積極吸引進出口企業聚集。

2020年以來，面對風雲變幻的外部環境和突如其來的新冠肺炎疫情，貴陽通過互聯網、大數據等手段密切與海外投資者的溝通洽談，擴大外資增量，穩住外資存量，先後對接企業300餘次，達成了投資意向21個。

下一步，貴陽市將持續優化外商投資環境，扎實開展外資微笑大使服務提升行動，增強企業投資信心。