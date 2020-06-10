二手房價漲幅東莞第一 祭嚴打炒房

隨著疫情局勢扭轉，房地產市場復甦，大陸個別城市、個別區域樓市出現過熱苗頭。近期，有微信公眾號發佈一份62個城市二手房價漲幅指數。該指數顯示，6月第一周，廣東省東莞市二手房價環比漲幅超過深圳市，排名全國第一，引發輿論熱議。

中新社報導，對於這一數據，東莞市住房和城鄉建設局表示不認可。東莞住建局稱，從網簽交易數據來看，最近三個月來，東莞新建商品住房、二手住房成交價格略有波動，但總體平穩。當前，東莞正在嚴厲打擊惡意炒作、哄抬房價等擾亂市場秩序的行為。

疫情之後，東莞確實存在某些核心地段、熱門樓盤漲價較快的現象。經查閱鏈家APP等二手房交易平台發現，東莞一些熱門區域、熱門小區的二手房價確有上漲。

以東莞西平光大景湖時代城為例，歷史交易信息顯示，去年8月份—11月份，98平方米左右的三室兩廳，成交價格在每平方米3.3—3.5萬元（人民幣，下同）左右。而目前，該小區掛牌的二手房價格絕大多數在每平方米4萬元以上。

根據東莞住建局發佈的數據，5月當地二手房網簽價略低於3月份的水平。業內人士指出，疫情過後，多地樓市出現恢復性增長，但是這種恢復還遠達不到一些人所說的暴漲程度。

針對這種情況，東莞方面近期表示，將採取硬措施穩控房價，其中包括：加強新建商品住房價格指導，對項目申報價格明顯高於周邊同類在售項目價格或本項目前期成交價格又不能做出合理說明的，暫停核發預售許可證或暫不辦理現售備案；加強房價信息公開，在每月定期公佈上月新建商品住房網簽銷售數據的基礎上，增加發佈全市及各鎮街二手住房交易價格信息，進一步提高房價透明度。

除東莞外，北京、深圳、上海、洛陽等城市近期也出手嚴查炒房，整治房地產市場亂象。北京嚴查學區房炒作等亂象。5月下旬，北京市住建委執法部門聯合北京市10個區住建房管執法部門開展房地產市場檢查，嚴查發佈委託手續不全、虛假宣傳不限購、炒作學區房，以及違法群租、違規租賃等擾亂市場秩序的違法違規行為。21家房地產經紀機構被查處。

深圳市也在5月下旬嚴厲查處部分二手房掛牌價虛高行為。同時，開展房地產市場專項治理行動，排查、監督包括惡意哄抬房價、違規挪用各類信貸資金進入房地產市場等違法違規行為。

上海近日公佈了首批房地產經紀人黑名單，其上共計72人在行業內部被予以禁業限制，期限5年。洛陽市近期開展了房地產新建商品房營銷代理經紀機構集中整治活動。