大陸第一季移動支付金額 突破人民幣90兆

中國人民銀行今（9）日公布的數據顯示，第1季移動支付業務量保持增長態勢，移動支付業務達225.03億筆，金額為人民幣90.81兆元，分別年增14.29%和4.84%。

根據人行發布的2020年第1季支付體系運行總體情況數據顯示，受新冠肺炎疫情影響，銀行帳戶數量增速放緩，非現金支付業務量小幅下降，支付清算系統業務量相對穩定，全國支付體系運行總體平穩。

在銀行帳戶方面，數量增速放緩。截至第1季末，大陸全國共開立銀行帳戶115.15億戶，比去年第4季增長1.43%。個人銀行帳戶數量小幅增長，截至第1季末，大陸全國共開立個人銀行帳戶114.45億戶，較去年第4季末增加1.61億戶，增長1.43%。人均擁有銀行帳戶數達8.17戶。

銀行卡發卡量則保持增長。截至第1季末，大陸全國銀行卡在用發卡數量為85.28億張，比去年第4季增長1.30%。其中，借記卡在用發卡數量77.80億張，比去年第4季增長1.40%；信用卡和借貸合一卡在用發卡數量共計7.49億張，比去年第4季增長0.32%。全國人均持有銀行卡6.09張，其中，人均持有信用卡和借貸合一卡0.53張。

在電子支付方面，數據顯示，移動支付業務量保持增長態勢。第1季銀行共處理電子支付業務458.38億筆，金額為人民幣602.66兆元。其中，網上支付業務176.83億筆，年增8.58%，金額487.51兆元，年減21.71%；移動支付業務225.03億筆，金額90.81兆元，分別年增14.29%和4.84%。

第1季非銀行支付機構處理網路支付業務1,432.04億筆，年減3.59%，金額人民幣60.90兆元，年增4.99%。

此外，第1季支付系統共處理支付業務1,228.69億筆，金額人民幣1,715.15兆元。支付系統業務金額是同期GDP的83.06倍。