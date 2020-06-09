數位轉型需求大 阿里雲全球徵才5,000名

疫情影響各行業加快數位轉型，阿里雲宣布即日起至2021年3月31日，將會在全球範圍內招聘5,000名技術人才，涵蓋網路、數據庫、伺服器、晶片和人工智慧領域，呼應今年4月底時宣布未來3年投資人民幣2,000億元，建設新一代數據中心的承諾。

阿里雲智能總裁張建鋒表示，大陸企業的數位化過程以往估計需時三至五年，現在可能加速至一年內就能完成。全球各行各業客戶對數位化轉型的需求快速增長，阿里雲將會繼續致力提供世界一流的雲服務。將在構建值得信賴的雲技術和服務的基礎上，引進先進雲智能技術的全球資訊科技人才。

目前阿里雲的雲數據中心分布在全球21個區域，擁有70多個安全和合規認證，為全球數百萬客戶提供服務。國際研究機構Gartner在今年4月底發布2019年度資訊科技服務行業報告，阿里雲於IaaS（基礎設施即服務）的市場佔有率連續3年高踞亞太地區首位，全球市占率亦持續增長，保持前三的排名。