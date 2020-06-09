中國人民銀行（中國央行）數字貨幣研究所4月底宣布，將在深圳、成都、蘇州、北京郊區雄安以及部分2022冬奧場區，進行數位人民幣封閉測試。

全球目前至少有17個國家正在研究數位法幣，台灣在去年也設立研究小組，預計近兩個月將會發表可行性評估。中國公布近期進行數位人民幣擇地封測，雖然規模甚小，但是不少輿論仍認為在數位法幣的發展上，中國搶了頭香。

擇地封測6年成果

聯合報系資料庫

前中國央行行長周小川在2014年提出發行數位法幣的概念，一來因為中國對於運用數位法幣以對抗美元霸權，以及降低中國金融風險的想法醞釀已久；二來是當年配合一帶一路倡議，以及中國式全球化擴張之高昂士氣，使中國當局與金融界認為，加速研究數位人民幣的時機已臻成熟。

中國金融界在周小川倡議下開始研究數位法幣，並且賦予中國央行數字貨幣研究所重任；該所所長穆長春也表示，團隊是以「996」（早上9點上班，晚上9點下班，每周工作6天）的拼勁追趕進度。

近年中國金融界屢傳數位人民幣技術成熟、即將發行之消息， 2019年與今年1月也曾流傳相似消息。如今終於公布擇地封測，算是回應了圈內的千呼萬喚。

穆長春表明，這項數位貨幣電子支付系統DCEP（Digital Currency/ Electronic Payment），就是人民幣的數位版，其功能屬性與紙鈔完全一樣，由中國央行統一發行。

「數位人民幣具有法償性質，由中國「國家信用」背書，用戶從央行下載數位人民幣錢包之後，就能如現金一般交易，不需連結銀行帳戶也不需綁定。」

中國央行研究6年後進行封測，雖被部分人士視為具有大規模經濟體發行數位法幣之時代意義，然而中國央行似乎刻意低調些，強調這種小規模測試不會影響市場，近期也不會考慮擴大測試規模。

如今中國的政經情勢與2014年大為迥異，短短6年之間，中國金融風險急劇上升。

中國不僅自2018年以來遭受美中貿易戰的催逼，政治緊張、經濟下行；2019年多種高額債務危機加劇，加上近幾個月的武漢肺炎疫情衝擊，不僅一帶一路幾乎難以為繼，國際市場供需失調，國內倒閉失業如海嘯湧至；十三五規劃今年「收官」到期交卷，也已經鐵定不及格。

習近平擘畫的中國夢瀕臨破碎，在延至5月21日召開的兩會淪為甚為尷尬道具。路透

習近平擘畫的「中國夢」瀕臨破碎，在延至5月21日召開的兩會，淪為甚為尷尬的道具。

在此背景下，在兩會前夕經由習近平許可，由中國央行突然推出的數位人民幣封測之消息，除了有幫執政團隊加分的作用外，另外也昭示了中共「國進民退」「計劃經濟」之集體意圖，並且積極配合日前強調於今年推動「中國標準2035」之大政方針。

黨國中心化埋下隱憂

數位人民幣是種中共「黨國中心化」的數位法幣，有別於基本特質為「去中心化」的虛擬貨幣、加密貨幣。

「隨著數位人民幣發展與普及，中共當局可以監視管控全國財富金流，防堵資金外逃，大至國家財政宏觀調控，小至個人1塊錢的行跡流向，印鈔收鈔僅『一鍵之遙』。數位人民幣對極權專制的中共高層而言，其殺傷力比『尚方寶劍』還厲害。」

正如美國喬治梅森大學（George Mason University）經濟學教授懷特（Lawrence White）對《美國之音》表示，數位人民幣不但沒有「去中心化」，反而會強化中共當局對金融之嚴格控制。

美國喬治梅森大學經濟學教授懷特表示，數位人民幣不但沒有「去中心化」，反而強化中共當局對金融之嚴格控制。懷特教授明指，數位人民幣的透明度將只屬於中央政府，不會屬於人民。圖擷自懷特推特。

數位人民幣交易失去目前現金交易的匿名性，將無消費隱私可言。懷特教授明指，數位人民幣的透明度將只屬於中央政府，不會屬於人民。

而中國央行4月底所公布的擇地封測，雖有研究成果發表會的意味，但最主要的目的，就是要測試「黨國中心化」核心機制之成熟度。

然而去年，中共體制內的明眼高人已經指點數位人民幣的重重難關。

「在著名的『中國金融四十人論壇』當中，有知名金融業董事長提醒，目前數位人民幣的技術能量，仍不足以分析與操作「海量」即時交易資訊；中國社會底層基礎，也沒有能力與法規對此進行監管。不僅國內準備不及，更別提複雜的國際協調問題。」

中共官方也不諱言表示，目前是小規模前期封閉測試，尚無大規模測試的計畫，距離普及化仍然相當遙遠，就算是要達到3成的普及率，也至少要花上3到5年光陰。

然而中國目前急速惡化的政經局勢，尤其未來2年之內的龐大債務危機，都得要仰賴實體經濟奇蹟式的振興，以及坦誠且高超的國際政治能力。中共若要仰仗數位人民幣監控金流、防堵資金外逃、規避金融風險，不僅搞錯方法，恐怕再怎麼追趕進度，都已經來不及。

「全文轉載自未來城市(1元都能監控的「金流尚方寶劍」！中國領先全球發行「數位人民幣」能救經濟？)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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