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防控疫情 大陸將定期對一般民眾進行核酸抽檢

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為山東大學早前為返校學生一一進行核酸檢測。（中新社）
圖為山東大學早前為返校學生一一進行核酸檢測。（中新社）

大陸國家衛健委宣布，為加強監測預警，以加快推進生產生活秩序全面恢復，未來除將對重點人群實施「應檢盡檢」，對其他民眾實施「願檢盡檢」外，還將定期對一般民眾進行核酸抽檢。

大陸國家衛建委官網8日公告「關於加快推進新冠病毒核酸檢測的實施意見」指出，加強核酸檢測工作，既有利於鞏固防控成果，維護群眾健康，又有助於人員合理流動，推動全面復工復產復學，是「外防輸入、內防反彈」的重要措施。

這份意見明確列出以下八類「重點人群」，必需做到「應檢盡檢」：密切接觸者；境外入境人員；發熱門診患者；新住院患者及陪護人員；醫療機構工作人員；口岸檢疫和邊防檢查人員；監所工作人員；社會福利養老機構工作人員。

其他人群則是採取「願檢盡檢」，各地可根據本地實際確定和動態調整優先檢測人群。

此外，這份意見還提出，要「加強公眾監測預警」。通知稱，疾控機構應定期對普通人群進行抽樣監測和流行病學調查，做好信息收集、分析研判和監測預警工作。

大陸國家衛健委並要求各級政府，應加強資金統籌安排，對疾控機構、醫療機構、海關實驗室建設和檢測設備的配備予以經費支持。「應檢盡檢」所需費用由各地政府承擔，「願檢盡檢」所需費用則由企事業單位或個人承擔。

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