牡丹江市大排查篩查 新增19名無症狀感染者

大陸黑龍江衛健委今日消息，黑龍江牡丹江市昨新增19名無症狀感染者，均為在牡丹江全民核酸大排查中篩查而出。

據黑龍江衛健委網站指出，昨日黑龍江省省內無新增確診，截至昨日止，累計確診561例，累計治癒出院548例。當日解除隔離醫學觀察無症狀感染者2例，現有無症狀感染者32例（牡丹江）。

當日發熱門診診療人數591人。累計追蹤到省內密切接觸者20218人，已解除醫學觀察20079人，尚有139人正在接受醫學觀察。

湖北武漢在5月14日至6月1日，以半個月的時間完成全市近990萬人核酸檢測，篩查結果發現300名無症狀感染者。黑龍江牡丹江市接著在6月1日宣布要做全市的核酸檢測工作，昨日牡丹江市完成近8萬人次的核酸檢測。