便利粵港澳人員往來 「港版健康碼」即將推出

據香港文匯報報導，隨著疫情逐漸受到控制，繼澳門之後，香港也將採用大陸的「健康碼」機制。香港食物及衞生局長陳肇始表示，「港版健康碼」準備工作已大致完成，推出後港人只需持有效的病毒檢測證明即可免檢疫往返粵港澳，但相關檢測需自費。

報導稱，港府日前透露，正計劃修改要求入境者接受檢疫的相關法例，按每個國家或地區的公共健康風險分類，讓來自指定低風險國家或地區的抵港者，在符合相關條件下獲免除強制檢疫安排，以恢復一定程度的人員往來，從而帶動經濟活動。

文匯報表示，香港與廣東省及澳門的人員往來預計在短期內逐步恢復。陳肇始透露，「港版健康碼」的設計及技術問題，以至粵港澳三地政府的文件互認問題均大致準備就緒，待三地政府完成進一步商討，解決流程問題後就能共同公布，港人屆時往返三地就不用再接受來回合共長達28天的隔離檢疫。

香港市民若要取得健康碼認證需要自行往私營化驗所進行病毒檢測。陳肇始表示，以病毒檢測代替檢疫是國際新趨勢，預料多個國家和地區在疫情受控後重新「開關」時，都會要求入境者提供檢測結果，確保沒有感染才能入境。

不過，香港目前只有約10家私營化驗所能提供新冠病毒檢測服務，且收費動輒港幣上千元。陳肇始坦承檢測費用確實偏高，但對於有市民反映希望港府能補貼檢測費用，陳肇始表示，會視檢測目的再作評估。她強調，如果市民是因為想去旅行而需要接受病毒檢測，相關費用就應自行負擔。

陳肇始表示，她相信如果香港市民對新冠病毒檢測的需求增加，將會有更多化驗機構加入市場，屆時收費將有下調空間。