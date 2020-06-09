即將重組？國泰航空與兩大股東開盤前宣布停牌

近期改組傳言不斷的國泰航空，在港股9日開盤前宣布暫時停止交易。國泰航空兩大股東太古與中國國航也雙雙宣布停牌，三家公司均稱將待公司發布一宗有關內幕消息的公告。

香港《南華早報》上周五（5日）曾報導，國泰決定保留「國泰港龍」品牌，但品牌只會經營往返中國大陸的航線，並計劃為「國泰港龍」高層「換血」，當中包括委任新的首席執行官。

報導還提到，國泰管理層上周五與國泰機師工會（HKAOA）展開商討，討論有關改組計劃下裁減機師及空服員的安排。

報導稱，「國泰港龍」最有價值的是往返香港與大陸各地的20多條航線，保留品牌可使國泰毋須就航線再向大陸民航監管機構申請審批。另集團也有意為國泰貨運增設總監一職，最快可能在下周公布任命。

路透社早前曾指出，國泰原本有意將旗下品牌「國泰港龍」併入「國泰航空」，但該計劃遭大陸民航局阻撓。