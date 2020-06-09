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武漢：已發現的300名無症狀感染者 均無傳染性

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
武漢早前對全市近990萬人全面進行核酸檢測。（新華社）
武漢早前對全市近990萬人全面進行核酸檢測。（新華社）

武漢市衛健委8日晚間在官網發布消息稱，武漢市對早前全市集中核酸檢測排查中發現的300名無症狀感染者，提取其痰液和咽拭子樣本，經中科院武漢病毒所病毒分離培養，300人份樣本均未培養出「活病毒」。

武漢市衛健委表示，專家認為，無症狀感染者痰液及咽拭子樣本中未培養出病毒，表明樣本中的病毒含量極低，或者不存在具有致病性的「活病毒」。

武漢同時對300名無症狀感染者使用過的牙刷、口杯、口罩、毛巾等個人用品採集擦拭樣，檢測結果均為陰性；300名無症狀感染者的密切接觸者1,174人核酸檢測結果也都是陰性，說明武漢目前發現的無症狀感染者沒有傳染性。

武漢曾於5月14日至6月1日，對全市989萬9,828人進行集中核酸檢測，最終未發現確診病例，但檢出無症狀感染者300名、檢出率為萬分之0.303 ，追蹤密切接觸者1,174名，其核酸檢測結果均為陰性，不過當時武漢仍對這些對無症狀感染者和密切接觸者進行了醫學隔離觀察。

武漢市常務副市長胡亞波當時曾表示，集中核酸檢測排查的結果表明，武漢已是一座健康和安全的城市。這次集中核酸檢測費用約人民幣9億元（約新台幣38億元）全由政府承擔。

胡亞波說，這次篩查換來了大陸全國人民的放心、武漢人民的安心，必將推動城市經濟社會發展儘快步入正軌，「這筆投入是完全值得的」。

武漢 口罩 人民幣

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