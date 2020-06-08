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海南自貿港加速 北京：不影響香港

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京報導
大陸加速建設海南自貿港，二○二五年前將實行部分進口商品零關稅。圖為顧客在海口免稅店內排隊埋單。 （中新社）
大陸加速建設海南自貿港，二○二五年前將實行部分進口商品零關稅。圖為顧客在海口免稅店內排隊埋單。 （中新社）

大陸加速推動建設海南自由貿易港，外界解讀為北京有意以海南取代香港。大陸國家發改委副主任林念修昨在北京表示，海南自貿港與作為國際自貿港的香港有不同定位，重點發展的產業亦有不同，雙方互補大於競爭，不會衝擊香港。

林念修指出，海南自貿港將與粵港澳大灣區聯動發展，推進務實、有效的合作，保持香港長治久安及長期繁榮穩定，確保「一國兩制」實踐行穩致遠。

大陸國新辦昨天舉行記者會，對外說明「海南自由貿易港建設總體方案」，林念修在會上作上述表示。

林念修說，香港是重要的國際金融中心、航運中心和貿易中心，被眾多國際機構評選為全球最自由的經濟體和最具競爭力的地區之一。海南建設自貿港，既要學習借鑒國際上知名自貿港的先進經驗，更要發揮海南自然資源豐富、地理位置獨特以及背靠超大規模國內市場和腹地經濟的優勢。

根據規劃，海南建設自貿港，全島零關稅，將成為中國大陸最大面積的零關稅區。林念修表示，海南自貿港要重點突出貿易和投資自由便利，聚焦發展旅遊業、現代服務業和高新技術產業，加快培育具有海南特色的合作競爭新優勢，為全球自由貿易港發展注入新的活力。

大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文說，據海南自由貿易港建設的總體方案，分為兩個階段，第一個階段，二○二五年之前是第一步，主要要做三方面的工作，體現早期收獲。第一方面工作，要在洋浦保稅港區率先實行一線放開、二線管住的政策措施。第二方面，要建立「一負三正」的清單。

第三方面，今年年內要制定跨境服務貿易的負面清單，這將是海南自由貿易港制度創新的一個亮點，它將是大陸跨境服務貿易的第一張負面清單。

王受文說，服務貿易有四種形態，其中跨境交付、境外消費和自然人移動叫做跨境服務貿易。對跨境服務貿易的這三種形態，今年年內將制定跨境服務貿易負面清單，破除跨境交付、境外消費、自然人移動等服務貿易模式下存在的各種壁壘，給予境外服務提供者國民待遇。

香港 自由貿易 北京

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