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廈門衝生技產業升級

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

2020廈門市生物醫藥創新發展大會7日舉行，助推生物醫藥產業發展和創建「生命科技之城」。經過多年發展，廈門生物醫藥產業已躋身大陸國家戰略性新興產業集群；廈門也正加快產業升級，加速趕超發展，致力建成具有較強競爭力和產業特色的「生命科技之城」。

中新社報導，生物醫藥產業早在2003年就被廈門市列為三大戰略性新興產業之一。多年來已發展成中國大陸生物醫藥產業集聚之地。官方統計數據顯示，截至2019年底，廈門市擁有生物醫藥與健康產業領域相關企業800餘家，大陸國家級高新技術企業297家，滬深A股上市生物醫藥企業10家。

廈門市科技局稱，該市生物醫藥與健康產業在新型疫苗、基因工程蛋白藥物、體外診斷、助聽器、骨外科植入材料、呼吸耗材等產業細分板塊形成地方優勢和特色。其中，艾德生物腫瘤精準診斷產品進入日本、韓國等國家的醫保目錄，力品藥業的高端製劑進軍國際市場。萬泰滄海與葛蘭素史克（GSK）簽署新一代宮頸癌疫苗全球戰略合作協議，在廈門建設符合中國、美國、歐盟和世界衛生組織標準的疫苗生產線，並供應包括歐美在內的全球市場。

多年來，廈門市一直把生物醫藥與健康產業作為重點扶持產業，產業集聚效應日益顯現。2012年起，廈門以海滄區為核心區建設「廈門生物醫藥港」，重點發展創新藥物、高性能醫療器械、新興海洋生物科技、醫療「新基建」等領域，推進企業倍增發展、招商引資擴容、平台基地提升、臨床研究協同、示範應用惠民等8大工程。

自2015年起，廈門市陸續推出生物醫藥產業政策，加大對產業的扶持，著重激勵創新和促進產業化，扶持資金全部投向生物醫藥產業重點領域的主體骨幹企業和成長型企業，支撐龍頭企業的發展和產業規模的壯大。廈門市海滄區、翔安區等也相繼推出產業扶持相關政策，政策疊加互補，形成合力。今年，該市又推出若干措施，加快推進生物醫藥產業高質量發展。

廈門 疫苗

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