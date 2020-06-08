李克強倡地攤經濟 京深多地強調「不可一哄而上」

大陸總理李克強把「地攤經濟」形容為中國生機、人間煙火，但這股熱潮如今嘎然而止。大陸官媒接連發聲，為擺攤熱降溫，繼大陸央視直指地攤經濟不是「包治百病的靈丹妙藥」後，深圳官媒「深圳特區報」今也發表評論文章稱，深圳是「現代化國際大都市」，不宜一哄而上發展「地攤經濟」。

李克強在今年兩會總理記者會中，特意提到成都的地攤經濟，解決了十萬人的就業問題；之後親赴山東視察時，再一次提到地攤經濟，強調地攤經濟是中國生機。

然而，北京市六日明確表示，地攤經濟不適合「首都」，城管部門將加強執法，整治占道擺攤等行為，成為首個拒絕李克強倡議「地攤經濟」的城市。爾後，包括央視等大陸官媒，亦接力為地攤熱降溫。

深圳市委機關報「深圳特區報」今日（8日）也發表題為「是否發展『地攤經濟』要因地制宜因城而異」的評論文章，一開始就表明「發展『地攤經濟』，可能一定程度上創造就業崗位，但它不是一劑萬能藥方」。文章認為要從城市定位及城市的精細治理兩方面考慮，並稱「深圳這類現代化國際大都市而言，顯然不宜一哄而上發展『地攤經濟』」。

這篇評論員文章指出，「是否發展地攤經濟則並非一道必答判斷題，而是一道補充選擇題」，就各地而言，仍要「堅持新發展理念，推動高質量發展」等目標。