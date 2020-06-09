三峽機場 二期擴建簽約

湖北省宜昌市與海航集團深化合作推動三峽機場二期改擴建項目8日正式簽約，三峽國際博覽中心項目、卓爾．宜昌航空社區項目、民航飛機客改貨生產基地項目當日也正式開工。

中新社報導，宜昌三峽機場是三峽工程重要配套設施項目，自1996年通航以來，已開通50餘條國內外航線，並經批准為一類口岸。2019年，該機場年吞吐量達326萬人次，已成為鄂西渝東最大的國際門戶機場。

近年來，宜昌市以三峽機場為載體，積極發展臨空經濟。湖北省政府2017年正式批覆「三峽臨空經濟區總體方案」，明確將三峽臨空經濟區作為宜昌市加快建設湖北省域副中心城市的重要平台，推進三峽機場向幹線機場升級，促進立體化交通體系和多式聯運建設，推動通用航空產業、臨空現代服務業、臨空製造業和其他臨空配套產業向區內聚集。

三峽臨空經濟區規畫區範圍以三峽機場為中心，沿交通線向外發散式拓展，總面積約45平方公里，主要布局臨空經濟相關各類產業園區、物流園區和商務園區等，建成後將成為全國性臨空產業示範基地、港產城融合發展的綠色智慧航空新城。

卓爾．宜昌航空城項目由卓爾智城投資（武漢）有限公司投資建設，項目選址三峽臨空經濟區，計畫總投資38億元（人民幣，下同），打造集研發、生產、展示、文化、旅遊、休閒於一體的航空旅遊綜合體。當日率先開工的三峽國際博覽中心占地約167畝，計畫投資10億元；卓爾．宜昌航空社區項目計畫投資19.7億元，主要為三峽臨空經濟區配套，將有助於改善和提升三峽臨空經濟區綜合環境。

當日開工的還有凌雲（宜昌）航空工程有限公司民航飛機客改貨基地項目，該項目計畫投資1.8億元，主要在民航波音737飛機客改貨項目基礎上進行改擴建，新建飛機維修標準化廠房，購置客改貨專用維修維護設備，建設完善配套設施。