廣州「雲貨」直播 代言在地美妝

「白雲美妝、雲購e選」直播節8日在廣州開幕，廣州市白雲區委書記趙軍明、副區長蔡勝等走進直播間，為該區美妝品牌代言，助力「雲貨」熱銷。

中新社報導，廣州市白雲區正加快打造粵港澳大灣區設計產業國際品牌集聚地，重點引進建築設計、芯片設計、美妝設計、服裝設計、時尚設計等設計及上下游全產業鏈企業，吸引和對接全球科技創新資源，建設大灣區規模最大的設計產業集群。

開幕儀式上，廣州市白雲區政府與拼多多簽署戰略合作框架協議，雙方將在區域總部落地、電商直播示範、品牌孵化培育、知識產權保護、打假政企合作等重點領域展開深度合作，並上線拼多多首個美妝優品館—白雲美妝優品館。

據廣州市白雲區政府介紹，該區是中國大陸綜合實力百強區，也是中國大陸化妝品產業集聚重鎮，聚集有4千多家化妝品上下游企業，占中國大陸的三分之一，占廣東省的一半。目前，該區正依託廣州設計之都這一粵港澳大灣區重大發展平台，打造化妝品產業總部經濟集聚區。

拼多多相關負責人表示，該公司將借力白雲區化妝品產業集聚的優勢，並充分發揮拼多多平台帶動效應，招引產業鏈企業落戶白雲，將白雲區打造成為中國拼多多美妝行業商家和品牌最集中的區縣，2020年目標是扶持該區化妝品銷售額超百億元人民幣。

據主辦方介紹，白雲區作為廣東化妝品產業最集中的產業帶，已是拼多多平台在中國美妝行業商家和品牌最集中的縣區，其化妝品品牌涵蓋身體洗護、洗護髮、美髮造型、護膚、彩妝、美容儀器等核心類目，市場競爭力強。

數據顯示，2019年白雲區美妝品牌和商家在拼多多實現銷售額超過30億元人民幣，其中不僅有阿道夫、水密碼、卡姿蘭等知名品牌，還有碧素堂、韓紀等創新品牌。