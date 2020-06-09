大陸第一個 樂高樂園四川開工

8日上午，四川省眉山市的一片空地上，伴隨著挖掘機的陣陣轟鳴聲，幾十名頭戴黃色安全帽、身穿藍色工作服的建築工人陸續進場施工，中國大陸首個樂高樂園在這裡正式開工建設。

新華社報導，中國大陸首個樂高樂園2019年9月宣布簽約落戶四川，由英國默林集團規劃、運營和管理，中軍天信（北京）文化有限公司和成都環球世紀會展旅遊集團聯合投資建設。

位於眉山的樂高樂園占地365畝，總建築面積15.9萬平方公尺，預計總投資30億元人民幣，2023年開業。樂園整體規劃為主題樂園、水樂園、體驗式消費三大區域，包含樂高積木大街、樂高城市、恐龍島、樂高水樂園等10餘個板塊，在保留國際化標準的同時，也將充分體現大熊貓等中國元素。樂高樂園建成後，預計每年將接待遊客1000萬人次以上，帶動就業1萬人以上。

英國默林集團目前已在英國、美國、日本、迪拜等國建成8個樂高樂園。默林集團全球首席新開業官約翰·傑克布森說，眉山市除擁有本地消費市場外，更有成都、重慶兩大城市作支撐，未來，至少有3億人會成為潛在消費人群。