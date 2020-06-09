直播帶貨 玩具2巨頭業績大增

對全球玩具巨頭來說，在中國大陸市場用直播帶貨，成為一種全新但又重要的選擇。開抖音帳號、與電商平台深度合作、採用直播等促銷方式，也讓全球玩具巨頭在中國大陸市場實現了營銷上的創新發展。

「我們確實發現中國消費者的偏好發生了改變，他們更習慣於線上渠道互動，包括在線電商平台以及在線社交媒體。」玩具反斗城中國董事總經理諸葛民說，「我們正在看到中國市場復甦的積極信號，愈來愈多的消費者選擇通過我們的線上平台進行購物。」

新華社報導，今年3月，這個進入中國大陸市場已有14年的玩具零售企業，進駐抖音平台開設了官方帳號，通過短視頻這種互動和落地形式，與中國大陸消費者產生交流，讓家長能夠帶著小朋友在「雲」上逛商店、挑玩具、玩玩具。

「帳號運營3個多月以來，我們一共生產並發布了近100條視頻，也設計了『玩具開箱揭秘』『產品視頻演說』『門店深度探店』等特色主題，目前獲得了超過320萬次的播放量，獲讚數近20萬，吸納粉絲數超過9萬。」玩具反斗城中國的工作人員說。

線上發起玩具狂歡節爆款推薦直播、積極參與電商平台的互動促銷活動……對於高度依賴線下零售的玩具企業來說，創新確實帶來了實效。據諸葛民介紹，玩具反斗城在面臨線下門店客流量減少的挑戰時，在線平台業績兩位數的增長很好地對衝和彌補了經營壓力。

「兩位數的增長」並非個例，此前樂高集團公布了其截至2019年12月的年度財務報告，數據顯示其在中國大陸市場獲得了強勁的兩位數增長。按照樂高集團公布的計畫，其2020年準備開設的150家品牌零售店中，大部分位於中國大陸。

樂高集團正積極與中國大陸各大電商平台推進合作，擴展線上業務，近期也與騰訊續簽戰略合作諒解備忘錄，據了解該合作也是樂高集團致力於為消費者打造獨特數字體驗的重要項目之一。

諸葛民也表示，未來將進一步推進線上與線下的協同發展，「中國市場潛力巨大。加上中國經濟環境的不斷開放和各大利好政策的推動，我們對中國市場發展樹立了堅定信心。」