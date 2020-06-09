服務業待復工 大批農民工返京

北京市人力資源和社會保障局8日表示，截至5月底已有約260萬農民工返回北京復工，加上春節期間留京的40萬農民工，在京農民工人數約達300萬。目前，北京家政服務、住宿餐飲、文化旅遊等服務行業尚未全面復工，預計6月上旬將迎來新一波農民工返京小高峰。

中新社報導，隨著新冠肺炎疫情得到有效控制，北京市有序推進復工復產。疫情期間，北京市人力資源和社會保障局積極對接重點企業和重點工程用工需求，採取多項措施服務農民工返崗復工。該局表示，根據統計，截至5月底，已有約260萬農民工返京復工，其中約100萬名農民工以「點對點、一站式」直達運輸方式返京復工，緩解用工難，助推產業鏈協同復工達產。

據介紹，以上返京農民工主要來自河北、河南、山西、山東、安徽、四川等勞務輸出大省，在京多從事建築、製造、快遞外賣、保安、居民服務和批發零售等行業工作，主要分布在北京市重點企業和重點工程，有效保障了北京城市運行和居民生活需要。

該局稱，目前，北京家政服務、病患陪護、住宿餐飲、文化旅遊等服務行業尚未全面復工復營，這也是未返京農民工主要集中的行業。特別是家政服務業，吸納農民工就業人數較多，受疫情影響，部分家政服務員尚未返京，還有一定的用工缺口。

該局指出，下一步，隨著北京各項穩就業保就業部署的落實，尤其是減稅降費、減租降息、擴大消費和投資等一攬子政策加碼發力，餐飲、商場、文旅、家政等生活服務業將加速恢復發展，北京人力社保部門將加強與重點行業企業對接，強化疫情防控常態化用工保障，為返京農民工提供精準就業服務。

預計6月上旬北京將迎來新一波農民工返京小高峰。