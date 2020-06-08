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大陸5月乘用車銷量163.9萬輛 11個月來首次增長

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
乘聯會今（8）日發布5月乘用車零售銷量達160.9萬台，年增1.8%，自2018年6月以來，年增速首次恢復正成長。圖／乘聯會官網
乘聯會今（8）日發布5月乘用車零售銷量達160.9萬台，年增1.8%，自2018年6月以來，年增速首次恢復正成長。圖／乘聯會官網

大陸車市回暖，乘聯會今（8）日發布5月乘用車零售銷量達160.9萬台，年增1.8%，自2018年6月以來年增速首次恢復正增長，且比4月增12.6%。顯示終端車市已恢復正常水平，對6月車市持樂觀態度。

中金在線報導，乘用車5月批發銷量達164.3萬台，年增長6.3%，月增9.4%，雙數據成長且增速亮眼。

乘聯會秘書長崔東樹表示，5月乘用車零售和批發銷量均實現正增長，顯示隨著大陸疫情平穩，車市產銷提升，未來不會出現大幅下滑，整個車市表現出趨好狀態。不過，今年前五月，狹義乘用車批發銷量僅596.3萬台，年降27.8%。

5月狹義乘用車零售銷量中，豪華車零售量年增28%。崔東樹認為，這反映出消費升級背景下用戶對高端車的換購需求迅速升溫。

另外，乘聯會指出，5月廠家庫存下降3.2萬輛，渠道庫存增加0.1萬輛。總體來看，庫存變化平穩，零售回升為經銷商帶來建庫存信心。

乘聯會對6月車市的預期持樂觀態度。隨著疫情得到穩定控制，6月起各地車展開始陸續啟動，加上各類促進消費政策的持續推進，「6月市場將打破往年淡季市場規律，繼續恢復性增長。」

另一有利因素是，6月是中西部地區輕型車「國五」車型的最後生產和進口時間節點，也是重型城市車輛執行「國六」標準的節點。乘聯會認為，這兩個政策因素，將有利於6月車市產銷增長。

疫情 車展

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