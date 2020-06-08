快訊

高雄4警強制病患送醫 遭畫刀肚破血流

朱立倫願投入高市補選 提醒「小心民進黨圈套」

人行今逆回購5,127億元 預告月中續操作MLF

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導

面對人民幣5,000億元中期借貸便利（MLF）到期對資金面的衝擊，中國人民銀行（大陸央行）今（8）日公告，維護銀行體系流動性合理充裕，以利率招標方式開展人民幣1,200億元（約新台幣5,127億元）逆回購操作，中標利率與前期持平。將選擇逆回購投放流動性，並預告將在本月中續操作。

澎湃新聞報導，人行也在公告中給市場派發定心丸：將於6月15日左右對本月到期的中期借貸便利（MLF）一次性續做，具體操作金額將根據市場需求等情況確定。

針對上述操作，中國民生銀行首席研究員溫彬表示，自5月中下旬以來，隨著疫情防控取得重大戰略成果以及經濟觸底回升加快，市場隔夜利率逐步回漲至2%左右，並向7天逆回購政策利率靠近。今日人行開展人民幣1,200億元7天逆回購操作，並表示將於6月15日左右對本月到期的人民幣7,400億元中期借貸便利（MLF）一次性續做，預計本月降準將落空。

上周1日至5日，公開市場共有人民幣6,700億元逆回購到期，人行共進行人民幣2,200億元逆回購操作，淨回籠4,500億元。

機構普遍認為，面對年中流動性壓力，人行將繼續通過逆回購投放流動性。溫彬認為，人行將重啟28天逆回購，並採取「逆回購+MLF」組合維持流動性和市場利率穩定。下階段看，利率債和信用債的集中發行，對市場資金供求關係仍將帶來較大影響，全面降準仍然可以期待。

人民幣 中國人民銀行

延伸閱讀

專家：美指積弱不振 人民幣升勢有撐

人行本周從市場回籠1.9兆元

人行逆回購 一周放錢2.9兆

人行逆回購 三天放錢1.6兆

相關新聞

打臉李克強！央視：一線城市不宜推「地攤經濟」

大陸國務院總理李克強日前推動「地攤經濟」，卻遭官媒唱反調。央視財經評論今（8）日表示，讓「地攤經濟」在一線城市野蠻生長，...

陸跨境服務貿易第1張負面清單 將落地海南自貿港

大陸商務部副部長王受文今（8）日表示，今年內將制定跨境服務貿易負面清單，將是海南自由貿易港制度集成創新的一個亮點，它將是...

大陸5月乘用車銷量163.9萬輛 11個月來首次增長

大陸車市回暖，乘聯會今（8）日發布5月乘用車零售銷量達160.9萬台，年增1.8%，自2018年6月以來年增速首次恢復正...

I.T集團股價累跌80% 邱淑貞夫婦集團去年虧27億元

香港零售業景氣低迷，莎莎國際、達芙妮、周大福等銷售劇降，就連港星邱淑貞夫婦的時裝公司「潮牌鼻祖」I.T集團也撐不住，公司...

打入冷宮？林斌卸任北京小米總經理 已卸任4公司法人

天眼查數據顯示，6月4日，北京小米軟件技術有限公司發生工商變更，林斌卸任法定代表人、總經理，由王川接任。林斌在近一個月內...

富智康示警上半年虧損將擴大 股價盤中跌逾5%

富智康集團上周五發布盈利示警，上半年虧損將擴大，遭大和下調目標價至港幣0.95元，評級降至持有。受此影響，富智康今（8）...

海南自貿港金融政策 潘功勝：3原則設計

針對海南自由貿易港的金融政策，大陸央行副行長潘功勝今（8）日指出，遵循三項原則：第一，按照總體方案所確定的，分步驟、分階...

5月大陸日均原油進口飆歷史新高

大陸海關總署昨（7）日公布數據顯示，5月大陸原油進口飆升至4,797萬噸，即每日1,134萬桶。這比4月的進口增加15%...

京東今招股 發行價港幣236元 下周赴港二次上市

中概股、大陸電商巨頭京東今（8）日起在港發售招股，計畫回香港二次上市，擬發行1.33億股股份，發行價不超過港幣236元（...

大陸海南自貿港將放寬市場准入 進口商品零關稅

大陸國務院日前公布《海南自由貿易港建設總體方案》，海南省委書記劉賜貴表示，有關方案是支持經濟全球化及推動建設開放型世界經...

陸機構估：5月新增人民幣貸款約1.5兆元

5月金融數據近期將公布，大陸多家機構預期5月新增人民幣貸款在1.5兆元左右（約新台幣6.4兆元），新增社融規模達到人民幣...

中國5月進口創4年新低 外需可能更快復甦

中國5月進出口皆下滑。出口年減3.3%，進口年減16.7%，創2016年1月以來最大跌幅。內需疲弱將影響中國經濟復甦，但...

熱門新聞

李柱銘：香港的問題是北京想全面管治 恕難支持

紫光國微收購Linxens集團 審核未通過

政治考量？ 李克強地攤經濟10天「收攤」

男稱坐到魚上「吳郭魚塞進肛門」 醫傻眼剖腹：滿屋子腐爛味

習人馬潑冷水 高層角力曝光？

山東男斥資千萬開口罩廠 10天內大賺百萬後卻瞬間爆虧

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。