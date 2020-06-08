人行今逆回購5,127億元 預告月中續操作MLF

面對人民幣5,000億元中期借貸便利（MLF）到期對資金面的衝擊，中國人民銀行（大陸央行）今（8）日公告，維護銀行體系流動性合理充裕，以利率招標方式開展人民幣1,200億元（約新台幣5,127億元）逆回購操作，中標利率與前期持平。將選擇逆回購投放流動性，並預告將在本月中續操作。

澎湃新聞報導，人行也在公告中給市場派發定心丸：將於6月15日左右對本月到期的中期借貸便利（MLF）一次性續做，具體操作金額將根據市場需求等情況確定。

針對上述操作，中國民生銀行首席研究員溫彬表示，自5月中下旬以來，隨著疫情防控取得重大戰略成果以及經濟觸底回升加快，市場隔夜利率逐步回漲至2%左右，並向7天逆回購政策利率靠近。今日人行開展人民幣1,200億元7天逆回購操作，並表示將於6月15日左右對本月到期的人民幣7,400億元中期借貸便利（MLF）一次性續做，預計本月降準將落空。

上周1日至5日，公開市場共有人民幣6,700億元逆回購到期，人行共進行人民幣2,200億元逆回購操作，淨回籠4,500億元。

機構普遍認為，面對年中流動性壓力，人行將繼續通過逆回購投放流動性。溫彬認為，人行將重啟28天逆回購，並採取「逆回購+MLF」組合維持流動性和市場利率穩定。下階段看，利率債和信用債的集中發行，對市場資金供求關係仍將帶來較大影響，全面降準仍然可以期待。