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I.T集團股價累跌80% 邱淑貞夫婦集團去年虧27億元

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
港星邱淑貞與沈嘉偉經營的I.T集團去年虧損港幣7億元（約新台幣27億元），創史上新低。公司股價從高點至今已累跌近80%。圖／新浪網
港星邱淑貞與沈嘉偉經營的I.T集團去年虧損港幣7億元（約新台幣27億元），創史上新低。公司股價從高點至今已累跌近80%。圖／新浪網

香港零售業景氣低迷，莎莎國際、達芙妮、周大福等銷售劇降，就連港星邱淑貞夫婦的時裝公司「潮牌鼻祖」I.T集團也撐不住，公司去年虧損港幣7億元（約新台幣27億元），創史上最大金額。公司股價從高點至今已累跌近80%。

新浪財經報導，集團表示，主因在於香港動盪及疫情影響，I.T為此關閉26家在港澳的分店，並要求員工放無薪假及減薪。

I.T集團曾是大陸潮牌界的鼻祖，是「Income Teame」的簡稱，意指為賺錢的團隊。集合Off-White、巴黎世家等高端奢侈品牌。集團創始人沈嘉偉的太太是港星邱淑貞，明星效應對I.T品牌幫助很大，而且她親自出任形象代言人，甚至常年飛赴歐洲、日韓為公司挑貨，一引進香港就大賣，邱淑貞也成「帶貨王」。

但近日公司財報顯示，截至2020年2月29日的財年內，淨虧損港幣7億元以上。而二級市場來看，公司股價高點至今已下跌近80%。

公司去年營收港幣77.19億元，年減12.6%；毛利為港幣47.34億元，年減16.1%；淨利潤則首次出現年度虧損港幣7.46億元。相對於2018至2019年度全年純利港幣4.44億元，由盈轉虧。

邱淑貞夫婦身家縮水約港幣30億元（約新台幣116億元）。2011年I.T集團股價巔峰時期，公司股價為港幣8.12元，當時市值近港幣100億元，當時邱淑貞夫婦持股約60%，家族身家近港幣40億元，遠超越同期很多明星的身家。

目前公司股價跌至港幣1.23元，市值為港幣14.7億元，邱淑貞夫婦身家約港幣9.1億元，縮水77%。

今年3月，I.T集團官網罕見推出為期約一周的促銷活動，最高折扣達三折，原價3萬多的Off-White新款大衣折後僅不到港幣1萬元，引發消費者廣泛關注，但並沒有預期的搶購熱潮。

香港 品牌 邱淑貞

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