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打入冷宮？林斌卸任北京小米總經理 已卸任4公司法人

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
林斌卸任北京小米軟件技術有限公司法定代表人、總經理。圖／網易
林斌卸任北京小米軟件技術有限公司法定代表人、總經理。圖／網易

天眼查數據顯示，6月4日，北京小米軟件技術有限公司發生工商變更，林斌卸任法定代表人、總經理，由王川接任。林斌在近一個月內共卸任四家公司的法定代表人。

新浪科技報導，林斌相繼卸任北京小米電子軟件技術有限公司、小米關聯公司有品信息科技有限公司，以及深圳小米信息技術有限公司的法定代表人，後兩家公司均由王川接任。

北京小米軟件技術有限公司成立於2011年12月，註冊資本300萬美元，公司經營範圍包括研究開發計算機軟件及信息技術、技術咨詢、技術服務、技術培訓、銷售自行開發產品；由小米集團全資持股。

上周小米發布的新人事任命公告，楊柘將任小米集團副總裁，中國區首席營銷官，負責中國區市場營銷戰略制定、計畫實施以及品牌建設和推廣等工作，向CEO雷軍和中國區總裁盧偉冰，雙線彙報。

網易財經報導，林斌自從2020年小米復工開完發布會後，從前線轉為低調。有傳言，雷總對林斌之前拋售小米股票的事心有芥蒂，當初小米高層一致同意三年內不會出售公司股票，給予市場信心，但林斌卻私下拋售一部分小米股票。

林斌其實是個程式設計高手，他曾經在微軟亞洲研究院工作，這個研究院被稱作是「AI技術」的黃埔軍校。林斌曾經是這個研究院的負責人，小米能夠快速的把小愛同學推出市場，最重要的原因是有研究院的人才支持，並且小愛同學和微軟的小冰深度合作，可以在小愛同學上喚醒小冰。

近一兩年來，小米已引入前金立總裁盧偉冰、前聯想手機業務負責人常程、小辣椒手機創始人王曉雁、前努比亞聯合創始人苗雷和前暴風TV CEO劉耀平等六位各商界高層，被外界戲稱為「復仇者聯盟」。

對外大批招攬，對內則是創始團隊謝幕。十年前與雷軍共飲一碗小米粥的六人，如今僅剩林斌、洪峰與劉德傍其左右。

除了林斌，天眼查數據顯示，近日，小米聯合創始人黎萬強也卸任小米旗下多家公司高層職務，包括小米影業有限責任公司董事、北京小米軟件技術有限公司和小米科技有限責任公司監事。

北京 小米

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