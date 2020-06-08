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陸跨境服務貿易第1張負面清單 將落地海南自貿港

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸商務部副部長王受文。圖／中新社
大陸商務部副部長王受文。圖／中新社

大陸商務部副部長王受文今（8）日表示，今年內將制定跨境服務貿易負面清單，將是海南自由貿易港制度集成創新的一個亮點，它將是大陸跨境服務貿易的第一張負面清單。

中新網報導，大陸國務院新聞辦公室今日舉行記者會，針對「海南自由貿易港建設總體方案」，王受文表示，在服務貿易方面，服務貿易有四種形態。其中跨境交付、境外消費和自然人移動叫做跨境服務貿易。對跨境服務貿易的這三種形態，今年年內將制定跨境服務貿易負面清單。

王受文稱，跨境服務貿易負面清單對三種模式項下的服務貿易，如果有限制就納入到這個負面清單，如果沒有限制的，負面清單之外開放，這將是海南自由貿易港制度集成創新的一個亮點，它將是中國跨境服務貿易的第一張負面清單。

據海南自由貿易港建設的總體方案，分為兩個階段，第一個階段，2025年之前是第一步，主要要做三方面的工作，體現早期收獲。第一方面的工作，要在洋浦保稅港區率先實行一線放開、二線管住的政策措施。第二方面，要建立「一負三正」的清單。

王受文指出，在全島封關運作之前通過的「一負三正」，負面清單就是對企業進口自用設備零關稅負面清單管理，負面清單之外商品的全部免稅。要制定三個正面清單，就是對進口運營用的交通工具，對進口用於生產自用或者兩頭在外模式進行生產加工活動所消耗的原輔料，以及島內居民消費的進境商品。三個正面清單之內的全部免稅，所以這是要做的第二個內容，作為早期收獲。

第三方面，今年年內要制定跨境服務貿易的負面清單。這個跨境服務貿易負面清單就是剛剛提到的，在服務貿易的三種模式，對這三種模式項下的服務貿易，如果有限制就納入到這個負面清單，如果沒有限制的，負面清單之外開放，這將是海南自由貿易港制度集成創新的一個亮點，它將是大陸跨境服務貿易的第一張負面清單。

自由貿易

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