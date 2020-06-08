打臉李克強！央視：一線城市不宜推「地攤經濟」

大陸國務院總理李克強日前推動「地攤經濟」，卻遭官媒唱反調。央視財經評論今（8）日表示，讓「地攤經濟」在一線城市野蠻生長，看似能解一時之急，但如果此風猛吹，後患無窮。「是撿到一粒芝麻丟掉一車西瓜」。

文章指出，在以高質量發展為目標，轉變經濟發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力、強化特大城市對大陸經濟發展帶動力的關鍵階段。片面將「地攤經濟」炒作成靈丹妙藥，是撿到一粒芝麻丟掉一車西瓜，也是一些城市的管理者治理乏術的表現。

從經濟運行的基本規律看，違背市場資源配置，必然造成效率低下、資源錯配，給宏觀經濟發出錯誤信號。「地攤經濟」如果在一線城市重新蔓延，等於一夜回到幾十年前。且不論城市交通管理等壓力，對相關行業的衝擊也非同小可。這與高質量發展是相背離的。

文章稱，大陸每座一線城市，都是一個有機的特大經濟體，是大陸市場經濟成長發育最好、市民法制意識最普及的地域空間和社會空間。從市場角度看，任何經濟門類、經濟樣態在一線城市的成長，都必須遵照市場規律，受到市場規律的調節。

當前，大陸經濟在加快構建完整的內需體系，大力推進科技創新及其他各方面創新，培育新形勢下大陸參與國際合作和競爭新優勢。這些關鍵經濟發展目標的實現，尤其需要一線城市發揮龍頭帶動效果。

在疫情防控取得重大戰略成果後，如何有序推動復工復產、復商復市，是對各級黨委政府執政能力和水平的檢驗。是簡單回歸到類似「地攤經濟」這樣的就業門路，還是堅定不移推動高質量發展，這是一道必答的考題。