海南自貿港金融政策 潘功勝：3原則設計

針對海南自由貿易港的金融政策，大陸央行副行長潘功勝今（8）日指出，遵循三項原則：第一，按照總體方案所確定的，分步驟、分階段建立自由貿易港政策和制度體系的建設。第二，金融定位於服務跨境貿易投資的自由化和便利化。第三，以不發生系統性金融風險為底線。將按照這三項原則來設計和推進支持海南自由貿易港建設的金融政策。

潘功勝表示，高水平的經常項目開放和資本項目的開放政策，跨境資金流動管理政策是海南自由貿易港建設中最重要，也是最核心的金融政策。在跨境貿易方面，大陸的經常項目的資金匯兌已經完全開放，所以在海南自由貿易港貨物貿易、服務貿易的資金匯兌要實現高度的便利化，商業銀行所進行的真實性審核，全面從事前的審查轉向事後的核查。

潘功勝表示，隨著海南自由貿易港建設的推進，探索擴大海南居民個人用匯自主權。考慮到金融開放政策有很強的外溢性，需要以現有的本外幣帳戶和自由貿易帳戶為基礎，建立資金「電子圍網」，構建海南金融對外開放的基礎平台。