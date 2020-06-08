京東今招股 發行價港幣236元 下周赴港二次上市

中概股、大陸電商巨頭京東今（8）日起在港發售招股，計畫回香港二次上市，擬發行1.33億股股份，發行價不超過港幣236元（約新台幣917.8元），預計將於6月18日掛牌交易。總籌資不超過港幣313.9億元。

澎湃新聞報導，此次京東在港二次上市，全球發售的股份數目為1.33億股，其中香港發售股份數目為665萬股，國際發售股份數目為1.2635億股。

招股書顯示，按公開發售價不超過每股港幣236元計算，經扣除應付的預計承銷費用及發售費用後，假設超額配股權未獲行使，則全球發售募資淨額約為港幣309.88億元，假設超額配股權悉數獲行使，則約為港幣356.49億元。

京東稱，擬將全球發售募資淨額用於投資以供應鏈為基礎的關鍵技術創新，以進一步提升客戶體驗及提高運營效率；投資物流技術，為客戶提供可靠服務，建立內部系統實現物流數位化；提升整體研發能力，吸引和培養世界級軟件工程師、數據科學家、人工智能專家及其他研發人才。

招股書顯示，京東2020年第1季收入為人民幣1,462億元，年增長20.7%，經營利潤為人民幣23億元，去年同期為人民幣12億元，獲利人民幣30億元，去年同期為人民幣33億元。

股權結構方面，京東董事局主席兼首席執行官劉強東持有京東15.1%的股權，騰訊持股17.8%，沃爾瑪持股9.8%。劉強東投票權為78.4%，騰訊為4.6%，沃爾瑪為2.5%。

經濟通中國站報導，京東今日起招股，發售價上限為每股港幣236元，較隔晚在美國上市ADR（美國存託憑證）有逾3%溢價。天宸康合資產管理投資總監潘鐵珊認為，京東上市首日漲幅不超過5%，投資者宜小注入市。

潘鐵珊認為，京東在港公開發售的最終定價會參考美國ADR價錢，但其ADR價格近一個月已累漲近9%，市盈率近104倍，加上招股價上限有一定溢價，認為吸引力不大，料其上市首日漲幅不超過5%。