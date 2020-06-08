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5月大陸日均原油進口飆歷史新高

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
今年5月大陸原油進口飆升至4,797萬噸，即每日1,134萬桶。這比4月的進口增加15%，比去年11月創下的歷史記錄還要高出16萬桶。照片／騰訊網
今年5月大陸原油進口飆升至4,797萬噸，即每日1,134萬桶。這比4月的進口增加15%，比去年11月創下的歷史記錄還要高出16萬桶。照片／騰訊網

大陸海關總署昨（7）日公布數據顯示，5月大陸原油進口飆升至4,797萬噸，即每日1,134萬桶。這比4月的進口增加15%，比去年11月創下的歷史記錄還要高出16萬桶。顯示大陸這個全球最大的石油進口國的需求幾乎完全復甦。

騰訊網報導，分析稱這還表明，大陸一直在利用今年油價暴跌的機會，以較低價格充實戰略儲備。牛津能源研究所的一則報告認為，這其中有很大一部分可能是利用原油成本較低的投機性購買。「產品需求正在復甦，但大陸的庫存中仍有大量原油和成品油。」

船舶的跟蹤數據也預測到這一增長。數據顯示，隨著在油價跌至每桶20美元左右時採購的貨物開始陸續到達港口，大陸主要港口的郵輪數目已經上升至病毒爆發前的水平。本月早些時候，大陸東海岸至少有20多艘油輪等待卸貨。

彭博報導，燃料的需求也已大幅回升至病毒爆發前的水平。TomTom International BV的數據顯示，過去幾周，大陸許多城市的交通流量激增，很多城市高峰時段的交通流量達到甚至高於上年同期水平。但是航空出行人數仍未完全恢復，因此航空燃油相對於汽油和柴油，需求仍然落後。

根據IHS Markit的分析，大陸經濟的復甦仍處於不穩定的基礎上，因為大量依賴出口的工廠正在等待全球其他經濟體的恢復。隨著大陸煉油廠的維修季即將開始，買家一直在提前採購，因此今年下半年原油的進口可能將放緩。

不過，隨著更多的企業重新復工、學校重新開學，以及政府開始向經濟注入大量刺激資金，大陸的能源需求正在復甦。5月，衡量大陸服務業活動的PMI大幅反彈至十年來最高水平，突顯出經濟復甦的勢頭明顯。

油價 海關

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