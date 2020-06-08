大陸新增4例確診 全為境外移入

中國大陸昨新增4人確診新冠肺炎，全部為境外移入個案，包括四川3例和上海1例。無新增死亡病例，累計83040人確診，4634人死。

大陸昨日並新增2名無症狀感染者，另201無症狀感染者尚在醫學觀察中。

此外，大陸昨發布《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書指出，截至5月31日，大陸確診住院患者結算人數5.8萬人次，總醫療費用人民幣13.5億，確診患者人均醫療費用約人民幣2.3萬。其中，重症患者人均治療費用超過人民幣15萬，一些危重症患者治療費用人民幣幾十萬元甚至上百萬元，全部由大陸政府承擔。

白皮書又指出，新冠肺炎疫情是新中國成立以來發生的傳播速度最快、感染範圍最廣、防控難度最大的一次重大突發公共衛生事件，對中國是一次危機，也是一次大考。