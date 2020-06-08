陸機構估：5月新增人民幣貸款約1.5兆元

5月金融數據近期將公布，大陸多家機構預期5月新增人民幣貸款在1.5兆元左右（約新台幣6.4兆元），新增社融規模達到人民幣3兆元以上。分析推測，第2季，貨幣、信貸和社融增長將繼續「三速齊升」。

據經濟參考報報導，機構預期，隨著疫情影響逐步減弱、宏觀政策逆周期調節力度逐步加大以及銀行加快信貸投放節奏，5月新增人民幣貸款和新增社會融資規模向好趨勢將不變。

據人行此前公布的數據，4月，新增人民幣貸款為1.7兆元，新增社會融資規模為3.09兆元，4月底M2年增11.1%。針對人民幣貸款，興業研究預計5月新增1.95兆元，天風證券銀行業首席分析師廖志明預計5月新增1.6兆元，華創證券首席宏觀分析師張瑜預計5月新增近1.5兆元。

展望未來，光大證券研究所首席銀行業分析師王一峰表示，更大力度的宏觀調控政策將在寬信用層面持續發力，宏觀槓桿率仍有上行空間，2020年第2季，貨幣、信貸和社融增長將繼續「三速齊升」。

企業貸款方面，由於需求熱度不減，一是政府債權融資資金到位拉動地方平台配套信貸需求，二是銀行受政策引導繼續加碼製造業貸款，預計5月企業信貸比去年同期維持多增。

零售貸款方面，王一峰表示，隨著大陸疫情基本得到有效控制以及各地區頒布鼓勵消費的措施，近兩個月以來，零售貸款已出現明顯的恢復性增長並呈現逐月改善跡象。從5月的情況看，以信用卡為代表的短期消費類信貸呈現恢復性增長，住房按揭貸款恢復情況相對更好，已基本恢復至月度人民幣3,000億至4,000億元左右的常態增長。