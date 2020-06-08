快訊

從慰安婦到天皇像的禁忌言論？日本「表現の不自由」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸機構估：5月新增人民幣貸款約1.5兆元

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸機構預估，5月新增人民幣貸款約1.5兆元。（中新社）
大陸機構預估，5月新增人民幣貸款約1.5兆元。（中新社）

5月金融數據近期將公布，大陸多家機構預期5月新增人民幣貸款在1.5兆元左右（約新台幣6.4兆元），新增社融規模達到人民幣3兆元以上。分析推測，第2季，貨幣、信貸和社融增長將繼續「三速齊升」。

據經濟參考報報導，機構預期，隨著疫情影響逐步減弱、宏觀政策逆周期調節力度逐步加大以及銀行加快信貸投放節奏，5月新增人民幣貸款和新增社會融資規模向好趨勢將不變。

據人行此前公布的數據，4月，新增人民幣貸款為1.7兆元，新增社會融資規模為3.09兆元，4月底M2年增11.1%。針對人民幣貸款，興業研究預計5月新增1.95兆元，天風證券銀行業首席分析師廖志明預計5月新增1.6兆元，華創證券首席宏觀分析師張瑜預計5月新增近1.5兆元。

展望未來，光大證券研究所首席銀行業分析師王一峰表示，更大力度的宏觀調控政策將在寬信用層面持續發力，宏觀槓桿率仍有上行空間，2020年第2季，貨幣、信貸和社融增長將繼續「三速齊升」。

企業貸款方面，由於需求熱度不減，一是政府債權融資資金到位拉動地方平台配套信貸需求，二是銀行受政策引導繼續加碼製造業貸款，預計5月企業信貸比去年同期維持多增。

零售貸款方面，王一峰表示，隨著大陸疫情基本得到有效控制以及各地區頒布鼓勵消費的措施，近兩個月以來，零售貸款已出現明顯的恢復性增長並呈現逐月改善跡象。從5月的情況看，以信用卡為代表的短期消費類信貸呈現恢復性增長，住房按揭貸款恢復情況相對更好，已基本恢復至月度人民幣3,000億至4,000億元左右的常態增長。

人民幣 疫情 信用

延伸閱讀

金融次順位債 抗震

深圳房貸違約增多 房市現隱憂

助中小微企業度難關 中國加大信貸支持力度

勞工貸款救急 三個用途

相關新聞

陸機構估：5月新增人民幣貸款約1.5兆元

5月金融數據近期將公布，大陸多家機構預期5月新增人民幣貸款在1.5兆元左右（約新台幣6.4兆元），新增社融規模達到人民幣...

中國5月進口創4年新低 外需可能更快復甦

中國5月進出口皆下滑。出口年減3.3%，進口年減16.7%，創2016年1月以來最大跌幅。內需疲弱將影響中國經濟復甦，但...

台灣農漁會大禮包活動 上海啟動

作為台商參與的上海「五五購物節」、「上海信息消費節」系列活動之一，「台灣農會漁會大禮包專場活動」5日在綠地全球商品貿易港...

北京消費季 百億大放送

「北京消費季」6日上午正式開啟，進一步推動北京復商復市，加快實現消費回暖。伴隨著一段京劇跨界說唱表演，「北京消費季」的啟...

前四月 福建利用台資 同比增近九成

福建省商務廳近日披露，今年前四個月福建省實際利用台資同比增長近九成，貿易總額也呈現逆勢增長，閩台經貿合作整體呈現穩中向好...

拚電商之都 廣州直播節開演

廣州市商務局日前推出「廣州市直播電商發展行動方案（2020-2022年）」，提出用3年時間構建一批直播電商產業集聚區、扶...

北京瞭望／大熱倒灶…地攤經濟收攤了

中國地攤經濟大熱，但以5月28日大陸總理李克強公開力挺算起，到6月6日是十天，就出現要地攤「收攤」。地攤經濟因何而熱，又...

抖音母公司估值 衝3兆元

抖音海外版Tik Tok屢傳佳績，大陸母公司字節跳動，身價水漲船高，在非公開市場估值超過1,000億美元（約新台幣3兆元...

抖音海外版Tik Tok新增用戶數 強壓臉書、推特

大陸短影影音平台抖音海外版Tik Tok累計至今年4月下載量突破20億次，是今年全球最受歡迎的App，新增用戶速度讓臉書...

大陸履行貿易協議…大豆輸入增加

中原銀行首席經濟學家王軍分析，大豆進口量增加，反映中美仍在積極履行第一階段貿易協議，5月出口受益於東協市場和匯率貶值，進...

陸外匯存底 連二月成長

大陸國家外匯管理局昨（7）日公布，大陸5月外匯存底規模為3兆1,016.9億美元，較4月上升102億美元，為連續第二個月...

A股上市公司配息5.7兆

大陸證監會副主席閻慶民表示，A股上市公司預計現金分紅（意指去年的獲利在今年發放現金股利）人民幣1.36兆元（約新台幣5....

熱門新聞

看罷韓 環時胡錫進：已不是很關心台灣內部發生什麼

李柱銘：香港的問題是北京想全面管治 恕難支持

紫光國微收購Linxens集團 審核未通過

政治考量？ 李克強地攤經濟10天「收攤」

共同社：日拒絕參加美英批中聯合聲明

習人馬潑冷水 高層角力曝光？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。