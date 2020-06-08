拚電商之都 廣州直播節開演

廣州市商務局日前推出「廣州市直播電商發展行動方案（2020-2022年）」，提出用3年時間構建一批直播電商產業集聚區、扶持10家具有示範帶動作用的直播機構、培育100家有影響力的MCN機構、孵化1000個網紅品牌、培訓10000名帶貨達人，將廣州打造成為大陸著名的直播電商之都。

中新社報導，今年以來，為積極應對新冠疫情影響，廣州市加大力度培育線上新型消費，用「直播帶貨」等方式激活消費市場，將新型業態打造為經濟發展新增長極。

淘寶直播發布的「2020淘寶直播新經濟報告」顯示，今年2月以來，廣州淘寶直播商家激增4倍，開播場次、開播人數和購買力均居大陸第一位。

相關數據也顯示，廣州今年一季度傳統消費受抑制情況下，網絡消費保持了熱度，廣州線上批發零售業實物商品網上零售額同比增長38.6%，占社會消費品零售總額的比重為20.4%，備受關注的廣州首屆直播節從6月6日開始目前正在全市範圍內火爆上演。

作為大陸第一個以城市為平台舉行的直播帶貨節，廣州直播節將舉辦超過20萬場直播，來自主要電商平台（欄目）以及80多個MCN機構、10萬多個品類的商品登台亮相。

廣州市商務局副局長魏敏表示，廣州直播節將全面展現廣州貨源多、物流快、供應鏈全的強大優勢。作為千年商都，廣州打造直播電商之都有天然優勢。廣州擁有640餘個專業批發市場，其強大的產業集聚和完備的供應鏈體系，可為直播電商發展提供重要助力。