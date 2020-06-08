前四月 福建利用台資 同比增近九成

福建省商務廳近日披露，今年前四個月福建省實際利用台資同比增長近九成，貿易總額也呈現逆勢增長，閩台經貿合作整體呈現穩中向好趨勢。

新華社報導，數據顯示，今年前四月，福建全省實際利用台資4.7億元（人民幣，下同），同比（與去年同期相比）增長88%；閩台貿易總額245.7億元，同比增長2.8%，其中對台出口112.4億元，增長12.1%。

台商投資呈現集聚明顯的特點，福州、廈門、泉州三個沿海地市合計實際利用台資占福建全省台商實際到資的90%。聯華電子、宸鴻科技等台灣大型企業投資項目到資加快，前四個月，從事光電器件製造的廈門祥達光學到資2.77億元，從事晶圓生產制造的廈門聯芯集成電路實際到資1.4億元。

在廈門市近日舉行的重大招商項目集中「雲簽約」活動上，台灣聯電對廈門聯芯的增資項目簽約完成。作為廈門聯芯的母公司，台灣聯電將向聯芯公司增資35億元，主要用於採購生產設備及開展研發等，進一步加速聯芯公司擴充產能，提升市場份額。預計增資資金採購的設備全部投入生產後，可新增年產值20億元。

閩台貿易也保持較快增長。冠捷顯示、達運精密、福欣特殊鋼等重點企業對台出口增長幅度較快，成為拉動福建全省對台出口增長的重要引擎；從產品類別看，集成電路、電器及電子產品、金屬製品對台出口都有明顯增長。在閩台商認為，這主要得益於台企積極應對疫情，有效開拓市場轉型升級。

廈門台商協會會長吳家瑩表示，一些製造業台企積極轉型，或開拓新市場，或進軍新領域，緩衝了疫情帶來的衝擊。同時，大陸從中央到地方都推出了很多扶持企業的政策，給台商台企以很大信心。