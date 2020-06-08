聽新聞
test
0:00 / 0:00

前四月 福建利用台資 同比增近九成

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

福建省商務廳近日披露，今年前四個月福建省實際利用台資同比增長近九成，貿易總額也呈現逆勢增長，閩台經貿合作整體呈現穩中向好趨勢。

新華社報導，數據顯示，今年前四月，福建全省實際利用台資4.7億元（人民幣，下同），同比（與去年同期相比）增長88%；閩台貿易總額245.7億元，同比增長2.8%，其中對台出口112.4億元，增長12.1%。

台商投資呈現集聚明顯的特點，福州、廈門、泉州三個沿海地市合計實際利用台資占福建全省台商實際到資的90%。聯華電子、宸鴻科技等台灣大型企業投資項目到資加快，前四個月，從事光電器件製造的廈門祥達光學到資2.77億元，從事晶圓生產制造的廈門聯芯集成電路實際到資1.4億元。

在廈門市近日舉行的重大招商項目集中「雲簽約」活動上，台灣聯電對廈門聯芯的增資項目簽約完成。作為廈門聯芯的母公司，台灣聯電將向聯芯公司增資35億元，主要用於採購生產設備及開展研發等，進一步加速聯芯公司擴充產能，提升市場份額。預計增資資金採購的設備全部投入生產後，可新增年產值20億元。

閩台貿易也保持較快增長。冠捷顯示、達運精密、福欣特殊鋼等重點企業對台出口增長幅度較快，成為拉動福建全省對台出口增長的重要引擎；從產品類別看，集成電路、電器及電子產品、金屬製品對台出口都有明顯增長。在閩台商認為，這主要得益於台企積極應對疫情，有效開拓市場轉型升級。

廈門台商協會會長吳家瑩表示，一些製造業台企積極轉型，或開拓新市場，或進軍新領域，緩衝了疫情帶來的衝擊。同時，大陸從中央到地方都推出了很多扶持企業的政策，給台商台企以很大信心。

廈門 福建 台商

延伸閱讀

廈門台灣特聘專家制度 再升級

會展復甦訊號 廈門台交會下月登場

第24屆台交會將登場 廈門會展業釋復甦訊號

福建 打造特色涉台檢察工作品牌

相關新聞

政治考量？ 李克強地攤經濟10天「收攤」

地攤經濟大熱，但以五月廿八日大陸總理李克強公開力挺算起，到六月六日是十天，就出現要地攤「收攤」。地攤經濟因何而熱，又何以...

習人馬潑冷水 高層角力曝光？

為提振大陸疫情後經濟復甦，大陸總理李克強提倡「地攤經濟」，以助就業。然而，這項倡議連日遭大陸官媒潑冷水，也引發外界對中共...

陸五月出口下降3.3% 略優於預期

大陸海關總署昨發布外貿數據，五月出口二○六八點一億美元，下降百分之三點三，略優於預期；進口年降百分之十六點七，不如預期，...

台灣農漁會大禮包活動 上海啟動

作為台商參與的上海「五五購物節」、「上海信息消費節」系列活動之一，「台灣農會漁會大禮包專場活動」5日在綠地全球商品貿易港...

北京消費季 百億大放送

「北京消費季」6日上午正式開啟，進一步推動北京復商復市，加快實現消費回暖。伴隨著一段京劇跨界說唱表演，「北京消費季」的啟...

前四月 福建利用台資 同比增近九成

福建省商務廳近日披露，今年前四個月福建省實際利用台資同比增長近九成，貿易總額也呈現逆勢增長，閩台經貿合作整體呈現穩中向好...

拚電商之都 廣州直播節開演

廣州市商務局日前推出「廣州市直播電商發展行動方案（2020-2022年）」，提出用3年時間構建一批直播電商產業集聚區、扶...

北京瞭望／大熱倒灶…地攤經濟收攤了

中國地攤經濟大熱，但以5月28日大陸總理李克強公開力挺算起，到6月6日是十天，就出現要地攤「收攤」。地攤經濟因何而熱，又...

抖音母公司估值 衝3兆元

抖音海外版Tik Tok屢傳佳績，大陸母公司字節跳動，身價水漲船高，在非公開市場估值超過1,000億美元（約新台幣3兆元...

抖音海外版Tik Tok新增用戶數 強壓臉書、推特

大陸短影影音平台抖音海外版Tik Tok累計至今年4月下載量突破20億次，是今年全球最受歡迎的App，新增用戶速度讓臉書...

大陸履行貿易協議…大豆輸入增加

中原銀行首席經濟學家王軍分析，大豆進口量增加，反映中美仍在積極履行第一階段貿易協議，5月出口受益於東協市場和匯率貶值，進...

陸外匯存底 連二月成長

大陸國家外匯管理局昨（7）日公布，大陸5月外匯存底規模為3兆1,016.9億美元，較4月上升102億美元，為連續第二個月...

熱門新聞

看罷韓 環時胡錫進：已不是很關心台灣內部發生什麼

李柱銘：香港的問題是北京想全面管治 恕難支持

紫光國微收購Linxens集團 審核未通過

華為布建中國供應鏈 5G晶片仍受制高階晶圓製程

共同社：日拒絕參加美英批中聯合聲明

抵制？李克強才說推動「地攤經濟」 北京城管下令嚴查

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。