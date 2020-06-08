北京消費季 百億大放送

「北京消費季」6日上午正式開啟，進一步推動北京復商復市，加快實現消費回暖。伴隨著一段京劇跨界說唱表演，「北京消費季」的啟動儀式在王府井拉開大幕。與此同時，100多億元（人民幣，下同）的消費券面向在京消費者發放。

「北京消費季」於6月6日啟動，至「十一」黃金周後結束，開展「京彩」「京券」「京品」「京韻」「京味」「京炫」六大板塊活動，覆蓋餐飲、購物、文化、旅遊、休閒、娛樂、教育、體育、健身、出行等領域，採取「政府搭台、企業唱戲、全民參與」的模式，目前已經梳理形成400餘項重點活動。

新華社報導，「北京消費季」第一場大型直播帶貨活動也同步開啟，由央視以及北京廣播電視台主持人現場直播帶貨，甄選包括湖北品牌在內的國貨以及北京代表性企業共同參與。

「北京消費季」通過「一主多輔、多點開花」的形式啟動，主會場在王府井，各區以及經濟技術開發區同步舉辦各區域啟動活動。在王府井，中央廣播電視總台通過「5G+8K超高清大屏」同步展示了大柵欄、歡樂谷、五棵松華熙三地實況。在五棵松，6月1日正式亮相的「調調街」推出部分商家半價等優惠方案，40餘家網紅餐飲小店及潮店，吸引年輕人爭相打卡。

「『北京消費季』的豐富活動，不僅讓消費者充分釋放消費熱情，更會幫助大量北京線上線下的零售企業完成數字化升級。」京東集團副總裁、京東零售集團大商超全渠道事業群總裁馮軼表示。

「北京擁有強勁的消費活力和優良的消費環境。許多新零售業態、新消費模式在北京率先落地，成為消費升級的新引擎。」淘寶內容電商事業部負責人俞峰表示，根據最新數據，6月1日至6月4日，北京商家在天貓618的成交額同比（與去年同期相比）增長60%，北京是領取天貓618現金消費券最多的三座城市之一。

另外，為了支持湖北經濟社會加速復甦，「北京消費季」還將舉辦湖北周活動，並在王府井等地設置湖北特產專賣區，促進湖北商品尤其是扶貧產品的銷售。

相關數據顯示，近年來北京市消費市場規模不斷擴大，2019年實現市場總消費2.73兆元，同比增長7.5%。