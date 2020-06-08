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台灣農漁會大禮包活動 上海啟動

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

作為台商參與的上海「五五購物節」、「上海信息消費節」系列活動之一，「台灣農會漁會大禮包專場活動」5日在綠地全球商品貿易港啟動。此次活動推出的「台灣農會漁會(1號大禮包)」，是首次通過一般貿易的方式進入大陸市場的商品，這次活動對於未來兩岸一般貿易往來發展具有重要意義。

中新社報導，「台灣農會漁會大禮包專場活動」是由上海市台灣同胞投資企業協會、上海市信息服務業行業協會等機構聯合主辦，每個台灣農會漁會大禮包產品是通過連接10家農會漁會，精心挑選10個品類組成的，每份大禮包產品都蘊含著10家農會漁會百年精緻農業的精華。

據瞭解，未來還會有更多不同台灣農會漁會組合的大禮包以一般貿易的方式進入中國大陸市場。大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏表示，過去正規台灣商品進入大陸市場是通過「小三通」的方式，需要通過多道手續，在這種模式下產品價格高。

「今天是一個美好的開始，我們也希望這條路能够愈走愈順，愈走愈寬廣。」李政宏說。

為了更好促進兩岸經貿交流進入「互聯網+」時代，主辦方特別為台灣農會漁會大禮包研發了線上平台—台灣農會漁會精選館，通過這個平台不僅可以瞭解、購買大禮包商品，還可以瞭解相關農會漁會的歷史文化。

「這次我們與台灣農會漁會的合作將是長期的，未來我們也會將更多台灣好的產品引進大陸，並通過定製化的推廣形式宣傳。」該項目負責人說。

上海 台商

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