習人馬潑冷水 高層角力曝光？

為提振大陸疫情後經濟復甦，大陸總理李克強提倡「地攤經濟」，以助就業。然而，這項倡議連日遭大陸官媒潑冷水，也引發外界對中共總書記習近平和李克強關係的諸多猜測。

就在李克強到山東大推「地攤經濟」之際，北京市委機關報「北京日報」率先表態稱，地攤經濟不適合北京；昨天央視也跟進發出「地攤經濟非靈丹妙藥，不該一哄而起」的評論。

北京日報是北京市委機關報，央視由中宣部主控，而現任北京市委書記蔡奇和中宣部長黃坤明，兩人都被視為習的嫡系人馬「之江新軍」重要成員。兩大官媒對地攤經濟潑冷水的舉動，引發外界關於中南海高層角力的聯想。

央視昨評論指，地攤經濟在一些地方熱鬧起來，這固然有其生存發展的價值，但並非治百病的靈丹妙藥。不同城市有不同定位，一旦脫離實際盲目跟風，就會適得其反，蠶食來之不易的治理成果。

央視評論還稱，特別是北京、上海、廣州這樣的特大型城市，精細化管理方是正道。目前，各大一線城市均未盲目跟風，一些城市更明確對亂擺攤說不。這是清醒的。

評論還說，地攤經濟如果一哄而起，各個城市多年積累的精細化管理成效，就會功虧一簣。其利弊得失，須細加研判。在新冠疫情衝擊下，如何保民生保就業，最根本的，恐怕還是要在推動復工復產、復商復市等方面加大力度。

據外電引述內部人士稱，六月一日李克強講話後，「地攤經濟」走紅，但四日晚上風向突變，央媒接到中宣部禁令，查刪報導。而中央文明辦五月廿七日曾宣布，今年文明城市測評指標，不再將占道經營、流動商販列為考核內容，據稱該文件已被收回。