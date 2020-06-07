快訊

獨／欠薪躲員工 自救會長拔副總鑰匙…暖心法官判免刑

保時捷過彎撞護欄後方BMW遭殃 車主：壓砂石失控

紫光國微收購Linxens集團 審核未通過

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸證監會對紫光國微的收購申請做出審核，公司發行股份購買資產的計畫未獲審核通過，因資產權屬存瑕疵商譽占比大。照片／21IC中國電子網
大陸證監會對紫光國微的收購申請做出審核，公司發行股份購買資產的計畫未獲審核通過，因資產權屬存瑕疵商譽占比大。照片／21IC中國電子網

紫光集團旗下上市公司紫光國微今（7）晚公告，大陸證監會對紫光國微的收購申請做出審核，公司發行股份購買資產的計畫未獲審核通過，因資產權屬存瑕疵商譽占比大。

澎湃新聞報導，紫光國微稱，公司尚未收到證監會不予核准的正式文件，待公司收到相關文件後將另行公告。根據「上市公司重大資產重組管理辦法」、「關於完善上市公司股票停復牌制度的指導意見」等相關規定，經公司向深圳證券交易所申請，公司股票自明（8）日復牌交易。

證監會官網5日公告，對於紫光國微申請發行股份購買資產方案給出的審核意見為：標的資產權屬存在瑕疵，不符合規定。標的資產商譽金額占比較大，申請人未能充分說明本次交易有利於提高上市公司資產質量，不符合「上市公司重大資產重組管理辦法」第43條的規定。

去年6月2日紫光國微披露的交易預案，紫光國微擬通過發行股份的方式向紫光神彩、紫錦海闊、紫錦海躍、紅楓資本和鑫鏵投資購買其合計持有的紫光聯盛100%股權，標的資產的定價人民幣180億元。本次交易完成後，上市公司通過購買紫光聯盛100%股權將Linxens集團納入上市公司合併報表範圍。

紫光國芯微電子股份有限公司前身是成立於2001年的晶源電子，是大陸壓電晶體元器件領域的領軍企業。在清華控股有限公司的統一部署下，紫光集團成為公司控股股東，公司成為紫光集團旗下從晶片到雲端戰略的重要平台，更名為「紫光國微」。

紫光國微為國家高新技術企業，下屬子公司北京同方微電子有限公司、深圳市國微電子有限公司和西安紫光國芯半導體有限公司均為國家高新技術企業。

Linxens集團是一家總部位於法國、主營業務為微連接器產品的研發、設計、 生產、封測和銷售的大型跨國企業，其產品主要應用於智能安全晶片領域，並在近年逐漸擴展至RFID嵌體、天線及模組封裝、測試等其它產業鏈核心環節。

紫光國微曾在交易預案中稱，紫光國微主營業務為積體電路晶片設計、銷售及石英晶體元器件業務，主營業務產品中的智慧安全晶片業務與標的公司旗下 Linxens 的智慧安全晶片微連接器業務屬產業鏈上下游，具有很強的協同效應。

紫光國微與Linxens已有業務往來，紫光國微向Linxens採購智慧安全晶片微連接器、委託製作模組等業務。

上市公司 深圳

延伸閱讀

華為布建中國供應鏈 5G晶片仍受制高階晶圓製程

兆易創新募資185億 攻DRAM

OPPO總裁談自製晶片 發展重要核心驅動力

暗巷出現超顯眼「詭異紫光屋」 網解答：給盆栽用的

相關新聞

紫光國微收購Linxens集團 審核未通過

紫光集團旗下上市公司紫光國微今（7）晚公告，大陸證監會對紫光國微的收購申請做出審核，公司發行股份購買資產的計畫未獲審核通...

大陸5月出口增1.4% 前5月大豆進口量增加

據大陸海關總署6月7日公布數據，今年前5個月，大陸貨物貿易進出口總值11.54兆元（人民幣，下同），比去年同期下降4.9...

中國艷麗化妝品 征服日本年輕女性 躍上澀谷貨架

中國化妝品開始在日本展現存在感，中國女性使用的艷麗色彩的化妝風格，俘獲了日本年輕人的心；雖然中國產化妝品目前在日本尚不容易買到，不過進口在增加，這種趨勢可能動搖以高品質為賣點的日本化妝品企業的大本營。

看罷韓 環時胡錫進：已不是很關心台灣內部發生什麼

高雄市長韓國瑜遭罷免，大陸環球時報總編輯胡錫進發文稱，「說實話，我不是很關心台灣內部現在具體發生什麼」。民進黨會在台灣維...

陸抗疫白皮書：大陸新冠肺炎累計治癒率94.3%

中國大陸國務院新聞辦公室今日發布《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書。

華為布建中國供應鏈 5G晶片仍受制高階晶圓製程

歐美擴大圍堵中國華為，整體觀察，華為在手機領域積極布建中國本土供應鏈，但在記憶體、高階製程晶圓代工、後段封測仍無法替代；...

大陸地攤經濟風向突變 北京嚴打

大陸國務院總理李克強為穩定經濟與就業，推動「地攤經濟」，但在多處似乎正遭遇不少抵制。北京日報六日報導，北京城管執法部門表...

彭博專欄／港股衝量 何不效法南韓經驗

儘管美中關係惡化，但香港股市反而一片紅火。許多在美國股市掛牌的中國企業，現在都在港交所排隊等待二次上市，恆生指數公司也修...

OPPO總裁談自製晶片 發展重要核心驅動力

繼VIVO之後，OPPO也將加入定製晶片陣營。OPPO中國區總裁劉波表示，做晶片非常難，但OPPO必須要做，公司必須要搞...

陸5G手機價格戰 殺到6,400元

大陸5G手機普及戰打響，在京東「618」大促銷背景下，多款5G手機價格，已經來到人民幣2,000元以下，甚至到1 500...

陸媒：瑞幸董事長參與造假 可能面臨中美追責

中國企業瑞幸咖啡造假引發關注，並重創其他在美上市的中概股形象。陸媒報導，有關部門已經掌握瑞幸咖啡董事長陸正耀參與公司財務...

台青登陸打造第一雲家園 從直播帶貨到短視頻推廣

「嗨，我是柯老師，今天要帶大家來認識笛子上面的五個音。」在福建省福州市的一個錄製棚內，來自台灣的柯承妘，正錄製著笛子吹奏...

熱門新聞

看罷韓 環時胡錫進：已不是很關心台灣內部發生什麼

大陸地攤經濟風向突變 北京嚴打

華為布建中國供應鏈 5G晶片仍受制高階晶圓製程

李柱銘：香港的問題是北京想全面管治 恕難支持

共同社：日拒絕參加美英批中聯合聲明

陸5G手機價格戰 殺到6,400元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。