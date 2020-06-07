紫光國微收購Linxens集團 審核未通過

紫光集團旗下上市公司紫光國微今（7）晚公告，大陸證監會對紫光國微的收購申請做出審核，公司發行股份購買資產的計畫未獲審核通過，因資產權屬存瑕疵商譽占比大。

澎湃新聞報導，紫光國微稱，公司尚未收到證監會不予核准的正式文件，待公司收到相關文件後將另行公告。根據「上市公司重大資產重組管理辦法」、「關於完善上市公司股票停復牌制度的指導意見」等相關規定，經公司向深圳證券交易所申請，公司股票自明（8）日復牌交易。

證監會官網5日公告，對於紫光國微申請發行股份購買資產方案給出的審核意見為：標的資產權屬存在瑕疵，不符合規定。標的資產商譽金額占比較大，申請人未能充分說明本次交易有利於提高上市公司資產質量，不符合「上市公司重大資產重組管理辦法」第43條的規定。

去年6月2日紫光國微披露的交易預案，紫光國微擬通過發行股份的方式向紫光神彩、紫錦海闊、紫錦海躍、紅楓資本和鑫鏵投資購買其合計持有的紫光聯盛100%股權，標的資產的定價人民幣180億元。本次交易完成後，上市公司通過購買紫光聯盛100%股權將Linxens集團納入上市公司合併報表範圍。

紫光國芯微電子股份有限公司前身是成立於2001年的晶源電子，是大陸壓電晶體元器件領域的領軍企業。在清華控股有限公司的統一部署下，紫光集團成為公司控股股東，公司成為紫光集團旗下從晶片到雲端戰略的重要平台，更名為「紫光國微」。

紫光國微為國家高新技術企業，下屬子公司北京同方微電子有限公司、深圳市國微電子有限公司和西安紫光國芯半導體有限公司均為國家高新技術企業。

Linxens集團是一家總部位於法國、主營業務為微連接器產品的研發、設計、 生產、封測和銷售的大型跨國企業，其產品主要應用於智能安全晶片領域，並在近年逐漸擴展至RFID嵌體、天線及模組封裝、測試等其它產業鏈核心環節。

紫光國微曾在交易預案中稱，紫光國微主營業務為積體電路晶片設計、銷售及石英晶體元器件業務，主營業務產品中的智慧安全晶片業務與標的公司旗下 Linxens 的智慧安全晶片微連接器業務屬產業鏈上下游，具有很強的協同效應。

紫光國微與Linxens已有業務往來，紫光國微向Linxens採購智慧安全晶片微連接器、委託製作模組等業務。