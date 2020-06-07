大陸5月出口增1.4% 前5月大豆進口量增加
據大陸海關總署6月7日公布數據，今年前5個月，大陸貨物貿易進出口總值11.54兆元（人民幣，下同），比去年同期下降4.9%，降幅和前4個月持平。其中，出口6.2兆元，下降4.7%；進口5.34兆元，下降5.2%；貿易順差8598.1億元，減少1.2%。若按美元計價，前5個月，大陸進出口總值1.65兆美元，下降8%。其中，出口8849.9億美元，下降7.7%；進口7636.3億美元，下降8.2%；貿易順差1213.6億美元，減少4.5%。
大陸海關統計數據顯示，5月，大陸外貿進出口2.47兆元（人民幣，下同），同比下降4.9%；其中，出口1.46兆元，增長1.4%；進口1.01兆元，下降12.7%；貿易順差4427.5億元，增加60.6%。若按美元計價，5月，大陸外貿進出口3507億美元，下降9.3%；其中，出口2068.1億美元，下降3.3%；進口1438.9億美元，下降16.7%；貿易順差629.3億美元，增加52.9%。
一般貿易進出口比重小幅提升。前5個月，大陸一般貿易進出口6.91兆元，下降4.7%，占大陸外貿總值的59.9%，比去年同期提升0.1個百分點。其中，出口3.65兆元，下降4.3%；進口3.26兆元，下降5.1%。同期，加工貿易進出口2.77兆元，下降8.1%。其中，出口1.74兆元，下降9.3%；進口1.03兆元，下降6.1%。
此外，大陸以保稅物流方式進出口1.39兆元，下降0.1%。其中，出口4647.8億元，增長3.7%；進口9289.1億元，下降1.9%。
機電產品和服裝等出口下降，紡織品出口增長。前5個月，機電產品出口3.64兆元，下降4%，占出口總值的58.7%。其中，自動數據處理設備及其零部件出口5086.1億元，增長1.8%；手機2756.5億元，下降5.6%。
同期，包括口罩在內的紡織品出口4066.6億元，增長25.5%；服裝2678.1億元，下降20.3%；塑料製品1872.6億元，增長2.1%；家具1226.7億元，下降14%；鞋靴821.1億元，下降28.5%；玩具567.4億元，下降11.8%；箱包510.5億元，下降27.6%。此外，鋼材出口2500.2萬噸，減少14%；汽車（含底盤）37.7萬輛，減少16.9%。
鐵礦砂、原油、天然氣、大豆等商品進口量增加，大宗商品進口均價以下跌為主。前5個月，進口鐵礦砂4.45億噸，增加5.1%，進口均價為每噸629元，上漲6.7%；原油2.16億噸，增加5.2%，進口均價為每噸2567.4元，下跌21.2%；煤1.49億噸，增加16.8%，進口均價為每噸503.4元，下跌4.7%；天然氣4012萬噸，增加1.9%，進口均價為每噸2642.1元，下跌14.7%；大豆3388.3萬噸，增加6.8%，進口均價為每噸2770.2元，下跌1.7%；初級形狀的塑料1471.2萬噸，減少1.3%，進口均價為每噸9039元，下跌10.3%。
機電產品進口2.36兆元，下降0.9%；其中集成電路（積體電路）2011.5億個，增加27.3%，價值8794.3億元，增長14.5%；汽車（含底盤）27.8萬輛，減少36.9%，價值928.8億元，下降31.3%。
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