大陸5月出口增1.4% 前5月大豆進口量增加

中國化妝品開始在日本展現存在感，中國女性使用的艷麗色彩的化妝風格，俘獲了日本年輕人的心；雖然中國產化妝品目前在日本尚不容易買到，不過進口在增加，這種趨勢可能動搖以高品質為賣點的日本化妝品企業的大本營。

2020-06-07 14:44