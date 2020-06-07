看罷韓 環時胡錫進：已不是很關心台灣內部發生什麼

高雄市長韓國瑜遭罷免，大陸環球時報總編輯胡錫進發文稱，「說實話，我不是很關心台灣內部現在具體發生什麼」。民進黨會在台灣維持一段時間的統治，這個情況短期改變不了。另一方面，台當局在台海局勢中的真實分量越來越低。換個角度說就是，大陸在一段時間裡還左右不了台灣社會的政治方向，台當局更扭轉不了兩岸終將統一的歷史進程。

他還說，台灣跑不了，這是鐵定了的，台灣內部「罷韓」以及發生別的事情，都是大格局下的小打小鬧。

胡錫進稱，台海局勢的決定性指標是中國大陸實力的持續增長。大陸的力量每上一個台階，台當局瞎折騰的實際意義就往下掉一格，越來越像在籠子裡的過家家（玩家家酒）。

他說，看看今天與20年前民進黨剛上台時，台海地區的力量格局發生了什麼樣天翻地覆的變化，往後再看十年、二十年，即使有美國的支持，台當局還能蹦躂多高呢？給美國做棋子對抗大陸，這是台灣最糟糕的生意，其賠本程度決定了它終究是玩不下去的。

他還說，中國大陸越來越有能力讓台當局因為背叛中華民族而付出毀滅性代價。即使大陸不動聲色，這樣的能力也會轉化成實際的強大壓力，讓台當局的賣國政策最終彎曲、崩潰。