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新聞評論／香港經濟 福禍相倚

世界日報 / 香港特派員李春

香港正遭遇1997年以來最困難的時期，於是有很多人悲觀，但也有一種樂觀的論調，說香港百年，歷來就是福地，看似要走到絕境，終於還可以柳暗花明。而不論悲觀的樂觀的，提出佐證都不講政治，而是講經濟，特別是講金融。

較悲觀的看法，說港府財政司長天天出來講話，特別天天都講港美關係，如果沒有擔心的，也不必這樣天天忙。最新例子，財政司長陳茂波5日說，制訂港區國安法不會影響普通營商人士，目前未有明顯的資金外流。

新加坡馬上就有數據回應，新加坡金融管理局5日公布數據，指4月分非居民存款增長近四成，達到621.4億坡元（約443.9億美元），是自1991年以來新高，並連續四個月增長。自2019年中期以來，來自非新加坡居民的資金大幅上升，當中包括香港以內的多個司法管轄區。

而路透報導引聯昌國際私人銀行經濟學家兼董事宋生文的說法，因一些顯而易見的原因，香港成為其中一個資金來源。疫情大流行以及區域貨幣壓力，嚴重加劇香港市民對貨幣危機和資本外流的憂慮。

香港確有走資，新加坡可能是較方便的地方，如果香港近期移民潮真的如傳說般再起，則港資流出還有可能四面八方。但有出城的，就有進城的，香港可能如歷史般因禍得福，是中國美國金融戰可升級，初戰就令香港的中概股大增。

一輪又一輪的中美角力中，美國總統川普5日正式啟動，要加強審查在美國上市的中國企業，並要求總統金融市場工作小組在60天內遞交評估與建議報告，以確保美國投資人的投資安全。

在這個背景下，在美國上市的中國概念股，就紛紛出逃了。而正如他們當年跑美國上市而不是在上海深圳上市，這些中概股不少選擇到香港來。於是香港交易所配合招手，在今年這個大災之年，香港反而可能出現一個IPO大年。

香港交易所行政總裁李小加，4日在一個網上論壇興奮地說，今年將會是港股IPO重大的一年，無論是「回歸」的中概股，還是新掛牌公司，都將陸續到來。他稱所有「為人熟知的好公司」都將到香港，而這些公司已經符合在香港上市的條件。

他解釋，近來美國的市場氣氛愈發不友善，而港交所已經做好了許多上市規則的改革，令上市環境更有包容性，還說部分中概股仍不符香港的條件，「而我們並不想要這些公司」。

香港 新加坡

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